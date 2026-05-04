DOBRO RAZMISLITE DA LI ĆETE MASTURBIRATI PRE SPAVANJA: Ni ne slutite šta se tad dešava

Masturbacija je idealna za večernje sate, naročito pre spavanja

Svi znamo da malo brige o sebi znatno pomaže da se dobro naspavate, a da li ste znali da to uključuje i "intimno vreme"? Iako postoji mnogo načina da se uspavate, otkriveno je i da masturbacija pre spavanja ima umirujući efekat koji vam pomaže da utonete u opušten san.

Nesanica je sve češća pojava kod mnogih ljudi, a proces masturbacije pred spavanje čini da imate miran i čvrst san.

Kada masturbirate, vaše telo oslobađa hemikalije koje rade zajedno na smanjenju nivoa stresa i obezbeđivanju da spavate čvrsto. Jedan od hormona je prolaktin, koji pomaže da doživite duži period sna u kom spavate neometano i duboko. Drugi je endorfin, hormon sreće, koji se oslobađa kada vežbate.

Seks oslobađa oksitocin ili "hormon nežnosti", koji pomaže u regulisanju mnogih funkcija mozga, uključujući i san. Naravno, masturbacija ima isti efekat i oslobađa hormon nežnosti, čak i ako se ne mazite ni sa kim.

U isto vreme, dobar orgazam takođe pomaže u smanjenju hormona stresa, zvanog kortizol, koja omogućava našem umu da bude opušteniji.

Još jedna stvar koju vredi napomenuti u vezi sa orgazmom je da oni pomažu u smanjenju bola. Dakle, masturbacija tokom menstrualnog ciklusa može smanjiti grčeve povećanjem dotoka krvi u matericu. Kada imate manje bolova, verovatno ćete i bolje spavati.

Ljudski um ima tendenciju da luta prirodno. Iako možda mislite da masturbacija zapravo ne privlači vašu punu pažnju, zaista vam pomaže da se na kraju osećate najbolje. Dakle, uverite se da ste razbistrili um i koncentrišite se na disanje pre nego što počnete da masturbirate - to čini ogromnu razliku i čak vam pomaže da intenzivnije doživite orgazam.

A kada govorimo o ženama?

Ženska masturbacija jedna je od onih tema koje izazivaju crvenilo na licu, neprijatnu tišinu ili nalet kikotanja – i to u velikom broju slučajeva upravo kod žena, koje kao da se toga stide. Ipak, na sreću žena, voleti sebe postaje sve „normalnija“ tema i sve češće se o njoj razgovara.

Sve više žena to radi, mnogo više nego što ljudi misle, a masturbacija zapravo može da pomogne ženama da bolje upoznaju sopstveno telo. Ako ništa drugo, nauka je dokazala, da samozadovoljavanje može da pomogne da se poboljša seksualno iskustvo žene s partnerom.

Seksolozi, ali i istraživači, smatraju da je masturbacija sasvim normalan proces za ljudska bića i zdravo seksualno ponašanje. Ono je na lošoj reputaciji, jer se radi o izrazito privatnom seksualnom ponašanju o kom se baš i ne govori previše.

Žene masturbiraju više nego što se to misli

Možda to ne rade po ceo dan svaki dan, ali 92 posto žena redovno masturbira. Ova brojka iznenađuje mnoge, jer je to mnogo veći procenat nego što se misli.

Neke žene su psihički masturbatori

Drugim rečima, mogu da se uzbude, pa čak i da dožive orgazam uz pomoć svog uma, a to je, mora se priznati, poseban talent. Beri Komisaruk, neurolog je proučavao žene koje mogu da postignu vrhunac bez da se dodiruju. U svojoj studiji je posmatrao volonterke u aparatu za magnetsku rezonancu koje su razmišljale o svom putu do orgazma. Njihovo telo se ponašalo isto kao da su ga doživele na klasičan način.

Žene masturbiraju sve češće

Čak 60 posto žena masturbira dva do tri puta nedeljno, a oko 10 posto žena to čini svaki dan.

Žene su i u prošlosti masturbirale

Prvi prikaz ženske masturbacije vidljiv je u glinenoj figurici žene koja datira iz 4. godine p.n.e. iz hrama na ostrvu Malta, prenose mediji.

Žene puno pričaju o masturbaciji

Prema studiji iz 2002. godine, mlade žene su mnogo otvorenije za razgovor o seksu od muškaraca. Eva Lefkovitc sa Univerziteta Pen Stejt sprovela je istraživanje koje je trajalo tri meseca, posmatrajući 124 žene i 81 muškarca u dobi od 18 do 25 godina. Ona je svoje istraživanje bazirala na njihovim razgovorima s istopolnim prijateljima. Otkrila je da su ispitanice razgovarale o svim pitanjima seksa – uključujući masturbaciju – mnogo češće od muškaraca.

Masturbiranje pomaže da se ublaže menstrualni bolovi

Ukoliko nemate tablete protiv bolova, a imate menstrualne probleme masturbacija bi možda mogla da pomogne. Stručnjaci objašnjavaju da nalet hormona koji su zaduženi za naše dobro raspoloženje, a koji se oslobađa tokom masturbacije može da vam olakša napetost i bol.

Žene vole da gledaju pornografiju

Prema studiji koja je nedavno sprovedena u Americi, 21 posto Amerikanki priznalo je da gleda seksualne emisije uživo na internetu.

Žene masturbiraju kako bi se uspavale

Masturbacija nije uvek samo za zabavu – ponekad nam ona može pomoći da se opustimo i lakše zaspimo, a čak 32 posto žena masturbira upravo iz ovog razloga.

Skoro polovina svih žena bi izabrala pre masturbaciju nego seks

Čak 41 posto žena reklo je da više uživa u masturbaciji nego u seksu. Kada malo bolje razmislimo, jasno je i zašto – užitak je zagarantovan, ne morate da se plašite negativnih posledica i možete se maksimalno opustiti same sa sobom.

Autor: Zorica Latarević