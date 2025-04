DESET SIGURNIH ZNAKOVA DA STE LOŠI U KREVETU: Seks je celo putovanje, a ne samo stizanje do cilja!

Ako procenjujete uspešnost polnog odnosa prema tome koliko je orgazma imao svako od vas, promašili ste skroz poentu svega. Seks je celo putovanje, a ne samo stizanje do cilja

1. Niste iskusni "Ne kaže se uzalud: 'Vežbom do savršenstva.' Razgovarajte i pregovarajte o svojim željama i potrebama. Također edukujte se više o seksu čitanjem ili online istraživanjem", savetuje seksolog Trejsi Koks, iz Velike Britanije.

2. Polni nagon je nizak ili ga nema "Ako niste previše zainteresovani za seks, malo je verovatno da ćete u njega uneti radoznalost i želju koje inače krase velike ljubavnike", kaže Koks.

3. Previše ste fokusirani na orgazam Ako procenjujete uspešnost polnog odnosa prema tome koliko je orgazma imao svako od vas, promašili ste skroz poentu svega. Seks je celo putovanje, a ne samo stizanje do cilja. Pravi ljubavnik će partnera što je duže moguće držati blizu orgazma, ali mu neće dopustiti da svrši. Umesto da jurišate prema cilju, setite se da orgazam traje nekoliko sekundi, a vođenje ljubavi može trajati satima.

4. Preskačete predigru Za sjajan seks oboje morate biti zagrejani - fizički i psihički. Naravno, ponekad ste oboje toliko uzbuđeni da ne možete da dočekate polni odnos, i to je dobro. "No, većinu vremena predigra je nužna, posebno ženama", napominje Koks. "U tome ne uživaju samo žene. Istraživanja sprovedena na muškarcima pokazuje da što više vremena potroše na predigru, više uživaju u seksu, a orgazmi su im intenzivniji", dodala je.

5. Imate lošu sliku o svom telu Ako tokom seksa ne možete da se opustite, verovatno nećete biti dobar ljubavnik. Morate da se osećate dobro u svojoj koži i ne stidite se da pokažete telo partneru da biste mogli da uživate u vođenju ljubavi, dodirima... Problemi sa lošom slikom o vlastitom telu kvare seks za oboje.

6. Odrasli ste u kući u kojoj se seks smatrao lošim Ako su vaši roditelji bili duboko religiozni ili konzervativni, o seksu se verovatno retko razgovaralo. U tom slučaju je normalno da odrastete u uverenju da je to nešto sramotno. "Ljudi tokom detinjstva upijaju takve negativne seksualne poruke iako toga zapravo nisu svesni. Ako se osećate teskobno zbog seksa i osećate se kao loša osoba nakon njega, velika je verovatnoća da ste odrasli u takvom okruženju", pojasnila je Koks.

7. Bojite se da isprobate nove stvari "Ako se osećate neprijatno zbog malo eksperimentisanja u krevetu i to izbegavate jer se bojite da ne ispadnete loši, a zapravo to želite, tad se ne možete nazvati dobrim ljubavnikom. Pogodite šta? Bolje je upustiti se u to uprkos početnom osećaju neprijatnosti, nego biti potpuno predvidiv i dosadan u krevetu", savetuje ona.

8. Ne pitate partnera šta mu se sviđa Još gore od toga da partneru ne govorite šta želite je to da se ne trudite da saznate šta bi njega veselilo u seksu. "Svi imamo svoje posebnosti. Pretpostaviti da jedna tehnika radi kod svih je uobičajeno razmišljanje, ali pogubno za dobar seks", objasnila je. - Nemojte se bojati pitati partnera radite li nešto 'kako treba'. Između epizoda stenjanja možete još puno toga izgovoriti ili osetiti. Na primer, ako dobro reaguje na nešto što se uradili, znači da mu se to sviđa. Ali, najbolji i najdelotvorniji način kako saznati što vaš partner uistinu želi jeste da ga to i pitate - dodala je.

9. Uvredite se na povratnu informaciju "Nema nikakvog smisla da se ljutite ako vam partner daje povratne informacije i izražava ono što želi. Na primer, ako mu zamerite što je tokom seksa sugerisao da se pomaknete malo ulevo, idete brže ili sporije itd. ne možete da se nazovete velikim ljubavnikom", rekla je Koks.

10. Partner želi sve manje seksa "Normalno je da broj seksualnih odnosa opada što ste duže zajedno, ali razmislite o tome koliko brzo dođe do tog pada u vašim odnosima. Po tome možete lako zaključiti koliko je partneru seks s vama lep ili dosadan", napomenula je. "Što je seks bolji, to će duže ostati redovan u vašoj vezi", dodala je.

Autor: Zorica Lazarević