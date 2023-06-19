OVO RAZOTKRIVA PRELJUBNICU - četiri znaka jasno pokazuju da žena vara!

Ljudi varaju iz bezbroj razloga, s tim što muškarci više nego žene veruju da postoje određene situacije u kojima je izdati partnera prihvatljivo, pokazalo je BBC-jevo istraživanje.

Generalno, 83 odsto odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu složilo se da osećaju značajnu odgovornost da budu verni svom partneru. I dok se 80 odsto ispitanih žena složilo da nikad nije prihvatljivo prevariti svog partnera, 'samo' 64 odsto muškaraca složilo s tom izjavom, prenosi The Sun.

Prevara je razlog broj jedan za razvod, a studije pokazuju da i muškarci i žene navode dosadu, traženje uzbuđenja i osvetu kao neke od razloga za varanje. Ali kod žena razlog broj jedan za prevaru zapravo nije seks, već osećaj emocionalne uskraćenosti. Žene su često neverne jer se osećaju usamljeno ili im smeta što ih partner doživljava zdravo za gotovo. Žele da se ponovo osete željeno i cenjeno, a mnoge žene čak kažu da varaju kako bi spasle svoju vezu.

Za sve one koji sumnjaju da ih partnerka vara, tu su neki od znakova na koje treba obratiti pažnju, ali ne treba zaboraviti da samo zato što sumnjate na neveru, ne znači da je to istina. Za bilo koju od ovih promena može postojati nedužno objašnjenje, piše Večernji.hr.

Odjednom postaje manje privržena ili taktilna (ili više nego inače).

Promene u njenoj uobičajenoj rutini: Ako počne da se stalno vraća s posla kasno ili odlazi često na poslovne sastanke.

Postaje jako tajnovita u vezi sa svojim navikama na telefonu i internetu: možda promeni lozinke, sakrije telefon ili počne da prima pozive u drugoj sobi

Počinje da stavlja više šminke ili parfema bez vidljivog razloga ili se oblači izazovno kada ide napolje sa svojim prijateljicama, a tako nije bilo ranije.

Ljubomora boli i otežava razumno delovanje. Iako bi partner mogao da reaguje u afektu, to neće pomoći ni njemu ni vezi. Samo će oterati ženu. Zato treba duboko udahnuti i umesto toga razgovarati s njom. Treba je zamoliti da bude iskrena. Ako ona prizna da je prevarila partnera i oboje žele da pređu preko toga i da ojačaju svoju vezu, treba da odluče da zajedno rade na ponovnoj izgradnji poverenja.

Autor: Z.L.