Zašto se brakovi raspadaju baš posle letovanja? Istina će vas ostaviti bez teksta - problem počne pred put

Većina brakova puca u ovom periodu. Zašto je letovanje postalo pretnja za parove?

Stručnjaci ističu da većina parova podnosi zahtev za razvod braka posle letnjeg odmora. Zašto nakon dugo očekivanog odmora većina parova odlučuje da raskine? Da li problem nastaje kada vaš partner gleda druge žene u kupaćim kostimima? Ili mnogo ranije? Prema rečima brojnih psihologa, postoje tri stvari koje su glavni okidač ove odluke.

Nekompatibilnost dolazi do izražaja u slobodno vreme

Dugo očekivani odmor je konačno stigao, ali pre nego što se to dogodi, to treba isplanirati. Ova faza već može da bude problematična za mnoge parove. Često u kontekstu kompromisa govorimo o primeru odnosa gde jedna osoba želi da provede odmor na planini, a druga na moru. U tom trenutku se jasno vidi nekompatibilnost partnera, odnosno "kost bračne nesloge" koja je odgovorna za podnošenje zahteva za razvod.

Psiholozi ovaj problem objašnjavaju da često žena koja voli da istražuje i upoznaje druge ljude i provodi dan sa njima, razgleda nova mesta, dok njen muškarac ostaje u hotelu. Uveče se javlja sukob jer ne provode vreme zajedno. Međusobne pritužbe dovode do toga da se partneri emocionalno i se**ualno distanciraju.

Finansije ili "kako plaćamo i kako se svađamo"

Ne može se poreći da odmori podrazumevaju znatne troškove. Ova činjenica sama po sebi stvara veliki stres jer smanjuje kućni budžet. Da li treba da izaberete luksuzni hotel ili jeftin pansion ili šator, kuvate ili jedete domaću kuhinju, da li oba partnera plaćaju podjednako, pitanja su koja mogu da naprave problem u odnosu. Najčešće pitanje koje razara odnose je "Ako ona/on više voli skuplji odmor, da li treba da plati više?". Istraživanje koje je među turistima sproveo sajt holidayautos.com pokazuje da se mnogo češće svađamo na odmoru, a ponekad čak i žešće nego kod kuće.

Ljubomora

Ljubomora i alkohol su dobri prijatelji. A upravo tokom odmora turisti najviše konzumiraju alkohol. Naše kočnice su tada otpuštene, a naš jezik postaje "duži" kada je u pitanju iznošenje mišljenja i pritužbi. Ljubomora na odmoru može da se pojavi u zavisnosti od situacije u kojoj se nađemo. Ali ako je problem koji već neko vreme postoji, verovatno možete da budete sigurni da će tada proključati. Primer može da bude čak i divljenje muškarca zbog drugih žena u kupaćim kostimima na plaži. Ako je neko preosetljiv u vezi sa tim ili čak ima razloga da bude ljubomoran, svađa je iza ugla.

Autor: Snežana Milovanov