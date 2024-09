Najtačniji LJUBAVNI HOROSKOP za septembar: Vagama se otvaraju NOVA VRATA, a jednom znaku je možda pametnije da NE SLUŠA SVOJE SRCE

Ljubavni horoskop će mnogim znacima u septembru mesecu napraviit pravu pometnju u životu. Horoskopskim znacima se savetuje da prate svoje srce, ali i da obrate pažnju na bivše partnere. Pogledajte šta kaže ljubavni horoskop za septmbar za svaki horoskopski znak.

Ovan

Pazite kuda se krećete dok pratite svoje srce! Venera ulazi 24. septembra u Škorpiju kojom upravlja Mars, u vašu osmu kuću dubine i transformacije. Pošto je Mars takođe vaš vladar, osetićete efekte Venere više od većine.

Pomračenje punog meseca 18. septembra u vašoj dvanaestoj kući tajni, moglo bi da donese sastanak sa nekim iz vaše prošlosti, a Neptunov uticaj bi mogao da tu situaciju učini zbunjujućom i čeznutljivom. Aspekt tajnovitosti upućuje na komplikovanu situaciju i potenijalan ljubavni trougao.

Potrebno je da razmislite jasno o tome šta želite i šta nameravate i kuda će vas vaše akcije odvesti. Tokom poslednje nedelje septembra Merkur pojačava vaše komunikacione sposobnosti, pa će vam biti lakše da razjasnite svoje želje i se nosite sa čudom situacijom u kojoj ste se našli.

Možete imati i uspešnu karijeru i zdrav način života i stabilnu vezu – ne morate se odricati nekog aspekta svog života, zarad nekog drugog, ali morate se potruditi da napravite ravnotežu. Ako vaša veza trpi zbog vaših ambicija, ili je vaše zdravlje na udaru zbog napora da održite ravnotežu između posla i ljubavi, jednostavno morate prikočiti i napraviti prioritete.

A zatim napravite i raspored – potreban vam je i trening i zdrava ishrana i kvalitetno vreme sa partnerom i dovoljno sna. I ravnoteža u svemu tome vam je potrebna da biste optimalno funkcionisali i dali sve od sebe na poslu. Drugim rečima, vaše emocionalno stanje i napor da brinete o partneru, ukazuje na potrebu da povedete računa o svom mentalnom i fizičkom zdravlju.

Bik

Prošlost i budućnost se povezuju kada vaša vladarka Venera uđe u vašu sedmu kuću partnerstva 24. septembra i donese vam mnoge prilike da se povežete sa onima do kojih vam je stalo. Početkom septembra retrogradni Saturn u vašoj jedanaestoj kući prijateljstva navodi vas da ponovo razmislite o tome šta najviše cenite.

Da li je istina da je neko koga smatrate samo prijateljem najbolji izbor za vezu? Ne osuđujte sebe, jer možda Neptun izaziva konfuziju – sačekajte da vam se glava razbistri, kako biste mogli da donosite promišljene odluke. Pomračenje punog Meseca 18. septembra i spajanje sa Neptunom, omogućava da u jesen uđete fokusirani na svetle mogućnosti.

Šta radite kada se osećate moćno i zaljubljeno u život? Sa kim to delite? Neka vam vaša osećanja budu kompas – krećite se ka ljudima i iskustvima koja oplemenjuju vaš život.

Na vama je da date prioritet svojim odnosima, kreativnom istraživanju i sreći. Recite ne kada zahtevi drugih ometaju vaše lično vreme – to možda neće biti prijatno, ali sa praksom ćete se osećati sigurnije i ljudi će vas više poštovati. Sve što se događa i što vam donosi neugodnost, podseća vas koliko vredi vaš partnerski odnos i ko su vam pravi prijatelji.

Blizanci

Trenutno imate energiju da uspostavite sjajne veze! Mars u Blizancima vam puni baterije do 4. septembra, a dobrotvorac Jupiter vam čuva leđa tokom celog meseca u svemu što radite. Dok su Sunce i vaš vladar Merkur blisko usklađeni u vašoj petoj kući zabave tokom poslednje nedelje septembra, možete se zbližiti sa nekim koga zaista želite bolje da upoznate. Venera u vašoj petoj kući romantike do 24. septembra, pruža vam više romantičnih izbora.

Pomračenje punog Meseca 18. semptembra dešava se u vašoj desetoj kući karijere. Možete se otvoriti nekome sa kim ste profesionalno povezani i pronaći pravu vezu, platonsku ili romantičnu. Mesec u vašem znaku boravi 22. i 23. septembra, sugerišući da pozovete svoje simpatije.

Strpljenje, oprez i briga biće vam jednako od koristi u partnerskom odnosu, porodičnim odnosima i finansijama. Negujte sigurnost dajući prioritet onome od čega se osećate dobro, u odnosu na ono što deluje ispravno. Verujte svojoj intuiciji, pre svega. Planetarni aspekti savetuju uređenje domaćeg okruženja, koje podržava vaše zdravlje i stabilnost.

Napravite raspored po feng šui principima, očistite i osvežite sobu u kojoj spavate, podesite osvetljenje u prostoru koji delite sa drugima… Nije potrebno da kupujete nove stvari – mala podešavanja, pomeranja i prilagođavanja onoga što već imate, biće dovoljna da se osećate smirenije i jasnije razmišljate.

Rak

Kraj septembra obećava strastvene susrete – do 24. septembra Venerin kvadrat sa Marsom u vašoj prvoj kući sopstva, mogao bi da učini da se osećate pod pritiskom da više izlazite i upoznajete se.

Ali kada Venera uđe u domen Škorpije tokom poslednje nedelje u mesecu, sve postaje harmoničnije. Prijatnije vreme i blaga jesenja atmosfera inspirišu vas na iskrenu razmenu i susrete u kojima ćete istinski uživati. Mars u vašem znaku usmerava vas ka dostignućima, ali fokus bi mogao da vam se pomeri ka povezivanju sa nekim intrigantnim i misterioznim, krajem meseca.

Vaše skrivene želje bi mogle da isplivaju na površinu tokom pomračenja punog Meseca 18. septembra u Ribama, koji stvara magičnu auru privlačnosti oko vas.

Vaše reakcije mogu biti usporene u septembru, zbog čega ćete se na drugim aktivnim planovima osećati malo neuravnoteženo, ali to može biti blagoslov kada su u pitanju partnerski odnosi. Usporavanje vam omogućava da temeljno promislite o stvarima koje vas povezuju i da shvatite da li u toj vezi postoji ono što vam je najvažnije, ili su se vaše potrebe promenile i partner ne evoluira na isti način kao vi.

Vaš sistem vrednosti se razvija i ako ste prevazišli osobu sa kojom ste, možete odlučiti da je vreme da svako krene svojim putem. Ne brinite zbog samoće – vaša mudra priroda i magnetna energija mogu privući novog strastvenog ljubavnika.

Lav

Venerin sekstil podržava međuljudske veze do 23. septembra, ali vaša pažnja je na materijalnoj strani života. Okuprani ste finansijama, dok Sunce prolazi kroz vašu drugu kuću, a pomračenje punog Meseca se 18. septembra odvija u vašoj osmoj kući zajedničkih resursa.

Da li nastojite da povećate svoje prihode da biste nekog impresionirali? Ili vas osvajanje nezavisnosti čini opreznim i strahujete da bi druga osoba mogla da naruši vaš komfor i blagostanje? Sa dolaskom jeseni, vaš vladar Sunce, ulazi u znak Vage, vaš solarni treći sektor. Krajem meseca će vaš magnetizam oživeti, a vaša duhovitost i iskrenost će biti zapažena. Mogli biste preći u jesen romantično osveženi, sa željom da neko poznanstvo produbite.

Možda ste napustili svoju sezonu sa posledicama ekstravagancije i septembar je vreme preispitivanja svojih navika trošenja i uživanja. Budite realni kada raspoređujete svoje vreme i resurse i možete otkriti da kvalitetni, uzbudljivi i avanturistički trenuci sa partnerom zahtevaju minimalan (ili nikakav) trošak.

Ali to vam nije jedina briga – vaš nemir raste sa buđenjem starih uspomena, koje nenadano isplivavaju i možete biti preplavljeni intenzitetom osećanja za koja ste verovali da su obrađena i da su izgubila snagu da vas uznemiravaju.

Budite nežni prema sebi i pokažite saosećanje i strpljenje koje imate za svog partnera i prijatelje – ljubav se ovog meseca odnosi najviše na ljubav prema sebi. Okrenite se svom unutrašnjem svetu i vaš spoljašnji život će doći na svoje mesto.

Devica

Saturn u vašoj sedmoj kući partnerstva navodi vas da ozbiljno razmišljate o romansi. Vaša praktična priroda nalaže da držite svoje želje u sebi, dok ne dođe pravo vreme. Kada vaš vladar Merkur uđe u vaš znak 9. septembra, ukazaće se prilika da vodite razgovor koji želite sa tom posebnom osobom koja vas interesuje.

Ovde se može raditi o nekoj vrsti bega od svakodnevice, na neuobičajen način. Pomračenje punog Meseca 18. septembra u vašoj sedmoj kući intimnosti, može vas navesti da sanjarite, dok drugi planetarni aspekti podstiču isceljenje, toplinu i predanost.

Stabilna veza bi mogla da bude izvor podrške i utehe, ali mogla bi i da se okonča. Sve ukazuje na to da morate više brinuti o sebi, a kada svoju energiju usmerite na svoje potrebe i prioritete, partner vam može biti najveća podrška – ili se može osećati zapostavljeno i ne pokazivati razumevanje za vas.

U oba slučaja, morate staviti sebe na prvo mesto i okružiti se ljudima koji vas podržavaju i pomažu vam da se osnažite (izlečite, podnesete promene, steknete više samopouzdanja, prebolite…) i onima koji vas sabotiraju nema mesta u vašem životu. Potrebni su vam ljudi koji vam omogućavaju da se osećate sigurno sa svojom ranjivošću. Na ovaj ili onaj način, dolazite do bitne prekretnice u životu i neke stvari dolaze do kraja, da bi na njihovom mestu nastalo nešto drugo. Usvojte širu perspektivu onoga što je sada moguće (i dobro) za vas.

Vaga

Dok Sunce ulazi u vaš znak 23. septembra, manji astrološki događaji mogu uticati na mogućnost uzbudljivog susreta. Vaša lična nova godina počinje sa Suncem u Vagi, u vašoj prvoj kući sopstva, a Plutonov trigon donosi hrabrost i jača vašu odlučnost da u ljubavi pronađete nešto novo i drugačije od onog što ste do sada upoznali.

Dok vam Neptun šalje kvadrat iz znaka egzaltacije vašeg vladara Venere, mogli biste odlučiti da ostavite prošlost iza sebe i krenuti ka onome što najviše želite. Ovaj sjaj će vam trajati do kraja oktobra, iskoristite ovo vreme!

Tokom septembra mogli biste da preispitate dinamiku odnosa i doživljaja tokom leta za vama – razmislite o svakoj prepreci koja je testirala vaše granice i gurnula vas da se proširite izvan svoje zone udobnosti i o tome koliko vas je partner podržavao, pratio ili bio distanciran.

Dajte prioritet svom mentalnom blagostanju, dok usmeravate svoj život u pozitivnijem pravcu. Ako to znači da izađete iz skrovišta i pokažete se svetu, uradite to, iako se ne osećate vrlo reprezentativno. Uočite svoje rutine i poslove kojima nedostaje dubina i smisao – kada pustite ono što vam više ne služi, otvoriće se nova vrata.

Škorpija

Realizam i strast se udružuju na prestolu – tokom prve nedelje septembra naglašena je jasnoća, koja podstiče da bolje definišete i razumete ono što cenite u odnosima. Venera ulazi u vaš domen 23. septembra i tamo će boraviti do sredine oktobra.

Ako imate na umu romansu, ne otvarajte sve karte, budite fleksibilni i razmislite kako možete prilagoditi ravnotežu davanja i primanja, da bi odnosi glatko funkcionisali. Drugim rečima, ostanite realni i promišljeni, dok se prepuštate strastima – to će vam ići sasvim prirodno.

Dodatnu podršku dobiijate od pomračenja punog Meseca u Ribama, 18. semptembra, koje je blagotvorno usklađeno sa vama.

Vreme je da stavite vezu u centar pažnje – ako vam je društveni kalendar ispunjen događajima, partnera nemojte podrazumevati, ili stavljati u drugi plan. Unesite u kalendar i vreme predviđeno za zajedničke aktivnosti i gledajte da to vreme preovlađuje.

A zatim budite dosledni i ako treba da otkažete i pomerite neke obaveze, ili kažete ne nečemu što je iskrslo, učinite to, da biste partneru pokazali koliko vam je važan i koliko ulažete u vaš odnos. Pri svemu tome, neke Škorpije lako mogu doći do emocionalnog kraja veze, shvatajući da partner ne ceni njihov trud, ili da se samo one trude da neguju odnos. Ne pokušavajte da oživite prošlost i ne brinite zbog budućnosti, fokusirajte se na sadašnjost.

Strelac

Brojni izbori su pred vama, a zbog planetarnih uticaja mogli biste se osećati ranjivije i osetljivije nego inače. Romantične mogućnosti vam mogu isterati svu opreznost iz uma, pod uticajem veselog Jupitera, vašeg vladara, u sedmoj kući partnerstva. Možete imati mnogo mogućnosti za flert, avanturu i romansu, ali zaustavite se i udahnite duboko, pre nego što uskočite u taj vrtlog. Ne morate da odlučite odmah – pustite da se stvari dešavaju i ne dozvolite da vas Venera u vašoj kući usamljenosti od 24. septembra ispuni nesigurnošću i anksioznošću. Jupiter preovlađuje i duga igra biranja i odlučivanja, okončaće se u vašu korist.

Vaši partnerski odnosi i kućni život mogu se suočiti sa dramatičnim i emocionalnim promenama – morate uzeti stvari u svoje ruke, ali pri tom morate ostati otvoreni i ranjivi i dozvoliti partneru i bliskim osobama da vam pomognu. Duboki razgovori mogu pomoći da prevaziđete bolna sećanja iz detinjstva i bolje razumete neke problematične aspekte svoje veze. Budite milosrdni prema sebi, ali pokažite empatiju i drugima – vaš paretner, ili druge bliske osobe mogu biti isto toliko povređene kao i vi, čak i ako to ne pokazuju i ne traže od vas oslonac i podršku. Uz mnogo razumevanja, možete produbiti bliskost i osnažiti svoje veze.

Jarac

Ljubav može biti bliže nego što mislite, iako vas retrogradni uticaj vašeg vladara Saturna može navesti da preispitujete prošlost i žalite za onim što ste odbacili. Žudite za negom i nežnošću – možda ste se previše fokusirali na karijeru i zapostavili pitanja srca? Shvatite ovo kao poziv da uravnotežite svoj život. Zašto se ne biste malo više družili i zabavljali? Pomračenje punog Meseca u vašoj trećoj kući, omogućava vam da vidite svoje poznato okruženje u potpuno drugačijem svetlu i da se sa više samopouzdanja i otvorenosti uključite u društvene događaje – opustite se i uživajte i primetite sve one signale koje vam obožavaoci upućuju sa svih strana.

Mars u vašoj solarnoj sedmoj kući pokazuje ukazuje na smanjenu asertivnost dok se bavite problemima u vezi. Da li se osećatei izgubljeno, rasejano, zbnjeno? Šta vam nedostaje u životu i u odnosu? Da li je to jedna ista stvar? Da li osećate gubitak svrhe? Ili ne znate u kom pravcu da krenete?

Sa početkom jeseni možete malo usporiti – možda je odmor sve što vam treba, da biste uspostavili dublje povernje i oživeli svoj odnos. Vreme je da vodite računa o svojim najdubljim osećanjima i potrebama – napredovanje ka ciljevima i snovima mora otići u drugi plan.

Dođite do korena svog emocionalnog bola i neispunjenosti – unutrašnje isceljenje je takođe produktivno, jer ako izostaje, stres se pojačava i korumpira zadovoljstvo zbog napredovanja. Posmatrajte šta rade ljudi oko vas, koji dobro brinu o sebi i stavljaju sebe na prvo mesto i kako se snalaze u trenucima kada gube veru i motivaciju – imate šta da naučite.

Vodolija

Ne brinite toliko i sve će doći na svoje mesto. Suptilni astralni uticaji u vašu šolju čaja ulivaju doze ljubavi i strasti, ali i straha, a to može biti previše za vas. Upamtite da vam je Jupiter na usluzi celog meseca, a Venera nudi podršku do 22, a već od 23. septembra Sunce vas mami i inspiriše. Jesenje vreme je idealno za uzbudljiva iskustva, daleko putovanje, druženje i fascinantna iskustva. Značajne pomake napravićete ako se pomerite i krenete ka ljudima – dovoljno dugo ste bili sami i samodovoljni, vreme je da se malo „pripitomite“, a da biste u tome uspeli, vrlo je korisno da se prvo malo „izdivljate, šta god to za vas značilo.

Svakako, stvorićete neke lepe uspomene i priče koje ćete rado deliti sa prijateljima, a verovatno i neke koje ćete radije zadržati za sebe i sećati ih se sa smeškom i sjajem u očima.

Vreme je da sagledate da li su vaše bliske veze, romantične i platonske, preživele test vremena, kako biste nastavili da ulažete svoje vreme i energiju. Bili ste vrlo strpljivi sa partnerom i prijateljima, ali pomalo hladni i povučeni, što je tipično za vas, pa vam niko nije zamerio. Ali, možda zato niko nije ni priVagametio da su se pojavili neki strahovi koji utiču na vaše samovrednovanje i iskrivljuju vam sliku o sebi. Pažljivo razdvojte ono što je vaše – vaše brige i vaše odgovornosti – od onoga što ste pokupili od drugih (partnera i prijatelja) i što treba da im vratite, da bi podela odgovornosti bila ravnopravna i da bi svako kvalitetno brinuo o sebi, tako da može da brine i o drugima. Definišite svoje duboke emocionalne potrebe i tražite ono što vam treba, ili to sami sebi obezbedite, bez ustručavanja.

Ribe

Oživite svoje vizije i sledite svoje snove – to je motiv tokom septembra. Problem je u tome što vas Saturn, sada blizu vašeg Sunca, opterećuje zabrinutošću. Odvojte malo vremena u svom rasporedu za iskrene razmene i interakcije i upotrebite snagu vašeg vladara Neptuna, koji lebdi na kasnim stepenima vašeg znaka narednih nekoliko meseci. Koje ste to snove odložili i zaboravili na njih?

Da li je vaša srodna duša još uvek van domašaja, ili je nadohvat ruke? Neptun vas podstiče da budete potpuno iskreni. Izađite i družite se 16. i 17. septembra, kada sjajni Mesec u vašem znaku ističe vaš magnetizam i dočekajte pomračenje punog Meseca 18. septembra u Ribama, koje otkriva vaše najdublje emocije. Vaša eterična lepota će tada najjače blistati.

Poteškoće se mogu javiti u partnerskom odnosu. Možda se vi ili vaš partner suočavate sa nesigurnošću, ili se voljena osoba opire vašem savetu da učini nešto za šta ste sigurni da je dobro za nju. Vreme je da se fokusirate na ono što je pod vašom kotrolom – ne možete popraviti drugu osobu, bez obzira koliko je volite. Možete samo da radite na sebi i inspirišete je da sledi vaš primer. Tokom septembra ponašajte se prema sebi sa istom nežnošću koju pružate drugima, a oko punog Meseca pozabavite se definisanjem svog sopstva i svojih potreba. Potrebno je da završite bolne priče i da se odvojite od prošlosti, kako biste stvorili budućnost koju želite.

Autor: Snežana Milovanov