Supružnici nakon 2 godine braka prešli na slobodnu ljubav: Ne žele da budu pod pritiskom monogamije, a evo kako sve to funkcioniše

Žena koja je u braku samo dve godine kaže da odbacuje ideju tradicionalnog braka da bi praktikovala slobodnu ljubav sa svojim mužem.

Izabela Lima je 25-godišnja influenserka sa skoro 60.000 pratilaca na Instagramu, gde deli sitnice o svojoj vezi sa partnerom koji je 10 godina stariji od nje. Par se venčao 2022. i nameravao je da ostane monogaman.

Ali od tada su napustili tu ideju u korist praktikovanja „slobodne ljubavi“ – koju sada propovedaju na društvenim mrežama u nadi da će naterati druge da im se pridruže.

„Ovde smo da pokažemo da ljubav ne mora da bude monogamna i da postoji neverovatna sloboda kada dozvolite da ljubav teče bez ograničenja“, rekla je Izabela za Need To Know.

„Mnogi naši sledbenici se osećaju pod pritiskom u svojim monogamnim vezama. Dolaze kod nas tražeći rešenje za ovu stalnu želju da ’preskočimo ogradu. Želimo da pokažemo da postoji rešenje", rekla je Izabela.

Izabela i Prazeres kažu da je ideja slobodne ljubavi povezana sa duhovnošću. Par iz Sao Paula u Brazilu dobija kritike na internetu od ljudi koji se ne slažu sa stilom njihove veze, ali kažu da ih to ne odvraća.

„Kada govorimo o slobodnoj ljubavi, govorimo o tome da se oslobodimo ograničenja koja nameće društvo i da pronađemo način ljubavi koji je istinit za svakog od nas. Nismo ovde da udovoljimo svima. Naša namera je da ponudimo alternativu za one koji se osećaju ugušeni modelom monogamne veze i žele da probaju nešto novo", rekao je Parazes pa potom dodao:

„Slobodna ljubav nas je oslobodila lanaca i može osloboditi i vas. Ne radi se samo o seksualnoj slobodi, već o duhovnoj slobodi. Želimo da ljudi otkriju transformativnu moć povezivanja s ljubavlju na otvorenije i iskrenije", zaključio je.

Par se prvi put sreo pre četiri godine na žurci. U to vreme, oboje su bili slobodni, ali su „išli sa parovima i pravili orgije“. Iako je njihova veza oduvek bila na slobodnoj ljubavi, sada imaju pravila - kao što je da uvek zajedno istražuju nove seksualne situacije. Izabela je rekla:

„Imamo naše dogovore u okviru onoga što sebi dozvoljavamo da živimo u liberalnom okruženju, ne izlazimo sami jedno bez drugog, njih dvoje su uvek zajedno! Verujemo da slobodna ljubav poboljšava nekoliko aspekata u vezi, uključujući povećanje saučesništva i poverenja, poboljšanje komunikacije, povećanje libida i poboljšanje veze, između ostalog!“

Autor: Marija Radić