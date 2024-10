Dečko je predložio trojku, ona je pristala, a onda je nastao potpuni fijasko: Mislim da više ne želim da ga vidim

Jedna žena je otkrila kako fantazija njenog dečka, o intimnim odnosima sa dve žene, nije prošla onako kako je on očekivao.

Žena, koja se predstavlja pod pseudonimom Blosom, izlazila je sa svojim dečkom devet meseci i osećala je da im je veza kvalitetna i zrela. Međutim, odjednom su poželeli da unesu malo uzbuđenja u svoju vezu i istraže međusobne se*sualne fantazije.

Njen partner je izrazio želju za se*som u troje, ali nije hteo da je prisiljava na to i bio je "srećan što je to samo fantazija". Kako je vreme prolazilo, Blosom, koja želi ostati anonimna, osećala se prijatnije s njim u se*sualnom smislu i na kraju je rekla da bi volela da to istraži s njim.

- Bio je očigledno vrlo uzbuđen i odmah je počeo da radi na pridruživanju sajtovima za upoznavanje i sajtovima namenjenim trojkama. Sve sam to prepustila njemu, jer nisam ljubitelj dopisivanja sa ljudima. Pre nekoliko nedelja rekao mi je da je pronašao nekoga, jednu ženu koja bi bila s nama u trojci. Poslao mi je razgovor između njih i fotografije koje su razmenili, sve je bilo vrlo otvoreno i rekao je da mogu da se predomislim u bilo kom trenutku - ispričala je.

Dogovorili su se da se nađu sa njom u kafiću. Nakon što je par upoznao drugu ženu, Blosom je otkrila da je vrlo privlačna i da je između njih odmah došlo do hemije.

- Neko vreme smo svi razgovarali, a onda je ona jasno rekla da bi volela da nastavimo stvari te večeri, pa smo rezervisali hotel. Stvar je u tome što je izgledala veoma oduševljeno zbog mene i bila je svuda oko mene, ljubila me, dodirivala... - rekla je.

Ubrzo su shvatili da je nju interesovala samo Blosom.

- Pitala sam je da li je gej? Ili je možda ne privlači moj dečko? Tada ga je počela malo ljubiti, ali se brzo opet prebacila na mene - dodala je.

- Mogla sam videti da se zapravo trgla, ali kao da jejednostavno nije ni najmanje privlačio, neprestano se okretala prema meni, a kada je stavio ruku na njenu nogu da se uključi, rekla je 'ne' i sklonila njegovu ruku sa sebe - ispričala je.

Blosom je otkrila da je situacija bila "pomalo neprijatna", ali da je "uživala da bude s njom".

- Pogledala sam svog dečka i izgledao je veoma ljutito, nikad ga pre nisam videla takvog. Ona je zatim otišla u kupatilo, a on se okrenuo prema meni i rekao da ne želi da se trojka nastavi i da će joj ponuditi da joj plati taksi - nastavila je Blosom.

Bio je vrlo oštar s njom te je bilo jasno da to nije ono što je on očekivao.

- Kada je izašla iz kupatila, pozvali smo joj taksi i rekli da to neće ići. Bilo mi je tako neprijatno zbog ponašanja mog dečka, jer je sada bio mrzovoljan i više nije želeo da razgovara s njom. Ispratila sam je do taksija, zagrlila je i rekla zbogom. Kad sam se vratila u sobu, moj dečko je bio jako ljut i rekao: 'Ona je opsednuta tobom!' Rekla sam mu da sam zbunjena, da je ovo bila njegova fantazija. Dugo je govorio da me želi videti s drugom ženom - rekla je.

Blosom se sada našla u teškoj situaciji.

- U svakom slučaju, njegovo ponašanje mi sada smeta i mislim da više ne želim da ga vidim. Otišli smo na spavanje te večeri, a sledećeg jutra na doručak. Sve vreme se žalio kako je doručak skup, nikad ga pre nisam videla da se tako ponaša - ispričala je.

Ona je platila doručak i napustili su hotel.

- Pokušala sam da razgovaram s njim, ali nije vredelo. Iako smo planirali da se vidimo sledećeg vikenda, nešto se u meni promenilo, otkazala sam jer više ne mogu da podnesem da budem u njegovom društvu - zaključila je Blosom i dodala da će morati prekinuti da prekine vezu.

