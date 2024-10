6 suptilnih znakova da je vaša veza od samog početka bila osuđena na propast

Ukoliko ste prolazili kroz ove faze, a ignorisali ih, zapravo ste samo čekali trenutak kada ćete raskinuti.

Raskidi se dešavaju. To je činjenica ugrađena u svaku vezu: sve veze se završavaju, dok jedna ne potraje. Ponekad raskid iznenada izroni iz vedra neba, dok drugi put deluje kao da gledate voz koji ide pravo ka vama, znajući da nećete uspeti da se sklonite na vreme. Ali ne završava se svaka veza sa dramatičnim vrhuncem. Nekad je kraj već došao, a niko to nije primetio.

Vaša veza se vuče kao zombi, simulirajući odnos, dok se vaši snovi i nade polako pretvaraju u očaj. Ponekad imate nejasan osećaj da nešto nije u redu dok oboje pokušavate polovično da održite stvar, jer tako treba, zar ne? Uostalom, teško je povući okidač za raskid, čak i kada znate da je to neophodno.

Međutim, dolazi trenutak kada svi moraju shvatiti da je "pacijent mrtav" i da nikakvo oživljavanje, terapija za parove, donji veš ili vikend putovanja ne mogu oživeti tu vezu.

Evo 6 znakova da je vaša veza od početka bila osuđena na propast, prema psihologiji:

1. Nikada niste dobro komunicirali

Psihologija nam govori da je komunikacija ključna za uspeh veze. Uostalom, niko ne može čitati misli, a očekivati od partnera da nasluti vaše želje i potrebe vodi do frustracije i razočaranja. Međutim, postoji razlika između komunikacije i „ispunjavanja vazduha bukom.“

Obično grešimo, misleći da je „pričanje“ isto što i komunikacija i trudimo se da pokrijemo trenutke tišine rečima, kao da će to odagnati probleme. U praksi, nije važno da li možete da ćutite zajedno ili čavrljate kao par pričljivih kakadua, dokle god možete jasno da izrazite svoje potrebe jedno drugom.

Kada svi pričaju, a niko se ne povezuje, imate problem. Ako ne možete da premostite taj jaz, vaša veza je već mrtva.

Nije važno koliko dugo možete pričati, ako je sve površno. Ako ne možete tražiti ono što želite ili otvoreno govoriti o tome kako se osećate, vaša veza je funkcionalno završena. Nije važno da li osećate da nešto „ne smete“ tražiti ili se plašite da će odgovor biti „ne.“

Nije važno ni ako jasno iznošenje vaših potreba izazove svađu; izbegavanje ili prekid sukoba ne jača vezu ako se ništa ne rešava. Neki sukobi su neophodni kako biste napredovali. Ako nemate emotivni prostor i sigurnost da budete saslušani i da će vas razumeti, vreme je da krenete dalje.

2. Stalno prelazite iz jedne svađe u drugu

Nijedan par, bez obzira koliko je u ljubavi, ne može izbeći svađe. Dokle god imate dvoje različitih ljudi, sukobi su neizbežni. Za neke parove, dinamika „eksplodirati jedno na drugo, a zatim se pomiriti strastveno“ je normalna i oni su s tim u redu.

Ali postoje povremeni izleti besa koji su deo svake veze i zatim veze u kojima ti trenuci tišine nisu spokoj, već zatišje pred buru. Kada vaša veza postane beskrajan niz svađa, problema i potpunih sukoba, gledate u vezu kojoj je prošao rok trajanja.

Prelazak iz jedne svađe u drugu siguran je znak da nešto duboko u vašoj vezi ne funkcioniše i da nijedno od vas ne uspeva to da reši. Možda ne želite priznati da ste pogrešili. Možda vaš partner ne može da pusti prethodne svađe i gomila uvrede i razočaranja, spreman da kupi ogromnog plišanog medveda pod nazivom „Ja sam manje kriv od tebe, pa sam pobedio.“

Vredi napomenuti da svađa ne znači samo povišene glasove i oštre reči. Činjenica da ne vičete ne znači da izbegavate sukob ili da ste emocionalno superiorni.

Hladno ignorisanje partnera, snishodljivi komentari ili stari dobri pasivno-agresivni pristup jednako su emocionalno štetni kao i burne svađe u kojima komšije zovu policiju. Prezir, kako pokazuje istraživanje Instituta Gottman, ubica je odnosa.

To je i dalje emocionalno nasilje, koje oduzima komade vašeg srca i duše i jedini način da se izlečite jeste da prestanete da pokušavate da svalite krivicu ili ostvarite prednost i jednostavno odete.

3. Nema poverenja, i ništa se ne oprašta

Jedna od najtežih stvari u vezi je prihvatanje da niko nije savršen i da će ljudi grešiti. Ponekad su te greške bolne, ali takve da se mogu prevazići.

Ponekad je ta greška toliko velika da postaje razlog za prekid veze. Poverenje je ključno za prevazilaženje teških trenutaka u vezi, prema istraživanju iz 2015.

Često se osećamo obaveznim da kažemo prave stvari i činimo prave poteze, ali to ništa ne znači ako ne dolazi do istinskog oprosta. Jedna stvar je kada su rane još uvek sveže. Druga stvar je kada su učinjeni ozbiljni napori da se šteta popravi, a vi ili vaš partner jednostavno ne možete ili ne želite da pređete preko toga.

Mnogi toksični partneri koriste uskraćivanje oproštaja kao sredstvo osvete ili kontrole. Ako stalno tražite dokaze budućih prekršaja ili se vaši prošli grehovi iznova iznose kao oružje protiv vas, jasno je da je šteta prevelika, bez obzira šta bilo ko kaže.

4. Ništa se nikada ne rešava

Naravno, nisu svi sukobi u vezi očigledne svađe. Ponekad ti sukobi izgledaju kao potpuna stagnacija, gde, bez obzira šta radite, ništa se ne menja. Možete pričati do iznemoglosti. Možete voditi rasprave, pa čak i svađati se. Možete čak dokazati svoje tvrdnje grafikonom i tabelama.

Najgore je, naravno, kada vaš partner prizna da su promene neophodne, obećava da će ih sprovesti, i na trenutak osetite da ste postigli prekretnicu. Ali onda se realnost ponovo vrati kada obećane promene nikada ne dođu. Nikada.

Sada ste zaglavljeni na neugodnoj raskrsnici: da li ćete još jednom pričati o istoj stvari, što će verovatno dovesti do svađe sa svim neprijatnostima i emocionalnim stresom koje to nosi… ili ćete jednostavno odustati, jer, u čemu je poenta? Ljubav je izbor koji se mora praviti svakog dana, što potvrđuje 64 posto Amerikanaca prema istraživanju YouGov-a, a ako nema ničeg više, vreme je da odete.

Možda vaš partner pokušava da zadrži kontrolu na pasivno-agresivan način. Možda ih jednostavno nije briga da nešto promeni. Nije važno. Bilo da ne možete ili ne želite da se suočite sa osnovnim problemima, najbolje je da oboje napravite čist prekid.

5. Želite da bude gotovo

Mnogi ljudi ostaju u propalim ili neaktivnim vezama jer traže nešto što bi mogli da iskoriste kao razlog za odlazak. Ironično, ovo je najsigurniji znak da je veza već gotova; gotova je jer ste vi to već odlučili. Jedno istraživanje Univerziteta u Torontu tvrdi da većina ljudi ostaje u nesrećnim vezama iz straha od nepoznatog.

Mnogi ljudi zaboravljaju da vam ne treba dokaz da je veza završena ili neki znak koji bi vam dozvolio da odete. Oni znaju šta žele – da prekinu vezu – ali traže nešto što će im dati dozvolu, nešto što mogu pokazati i reći: „Evo, zbog toga mogu da završim.“

Ali na kraju dana, jedini razlog koji vam je potreban za prekid veze je taj što želite da izađete iz nje. Nijedan sud za raskide neće poništiti vašu odluku i zahtevati da se vratite sa dokazom. Veze nisu kao kodovi za lansiranje nuklearnih podmornica, koje zahtevaju dva ključa.

Vaš osećaj je dovoljan. Onda, kada ste konačno u stanju da priznate da je gotovo, najbolje što možete učiniti je da prekinete.

6. Zadovoljili ste se jedno drugim

Poznajete onaj par koji je nesrećan zajedno, ali se drži jer misle da nemaju izbora? Možda su zajedno jer su počeli u mladosti, pre nego što su imali priliku da shvate šta stvarno žele. Možda su imali decu. Možda se plaše da bi raskid samo pogoršao stvari. Ili možda veruju da su jednostavno suviše stari da bi tražili nešto bolje.

Bez obzira na to, ako ste ostali zajedno jer niste verovali da možete bolje ili jer mislite da bi biti sami bilo previše zastrašujuće – vi niste u vezi. Samo čekate kraj, bez obzira na to da li ste to priznali ili ne.

Autor: Snežana Milovanov