Megan Markl i princ Hari su odlučili da svako krene svojim putem: Glumica se teško prilagođava novom životu

Megan daje sve od sebe da se izbori sa ovom promenom, otkriva stručnjak za kraljevsku porodicu

Strani mediji su počeli da objavljuju naslove u kojima navode da su princ Hari i Megan Markl konačno doneli odluku da razdvoje puteve. Vojvoda od Saseksa, koji sa bivšom glumicom ima dvoje dece, princa Arčija i princezu Lilibet, delovao je sasvim srećno tokom svojih solo angažmana predhodnih nedelja, međutim Meganina nedavna pojavljivanja izazvala su zabrinutost javnosti jer je delovala "nesrećno" bez svog supruga Harija.

- Mislim da je Megan bila u senci, i mislim da nije bila srećna zbog toga - rekla je stručnjak za kraljevsku porodicu Ingrid Stjuard i nastavila: - Megan daje sve od sebe da se izbori sa ovom promenom, ali nije bilo lako. Dogovorili su se da se raziđu neko vreme kada su u pitanju pojavljivanja i posao, zato što imaju toliko toga "na tanjiru". Ne mogu da budu na dva mesta istovremeno, pa je mnogo bolje da budu na dva fronta odjednom, barem u teoriji.

Međutim, ova taktika je loše uticala na Megan, prema tvrdnji insajdera.

- Sprovođenje ovih promena u delo ostavilo je Megan prilično zbunjenom. Toliko se navikla da ima Harija pored sebe za svaki veliki javni događaj i na crvenom tepihu, i on zaista im smirujući uticaj na nju - ističe insajder i dodaje da je vojvotkinja od Saseksa zabrinuta koliko je Hari lako ušao u "solo model": - Njoj je teško bez njega, pogotovo zato što izgleda da on nema problema da se prilagodi. On očigledno napreduje sam, dok se ona oseća izgubljeno i teško se nosi sa tim. Po svemu sudeći, ona se preispituje da li je dogovor da budu nezavisniji jedno od drugog dobra ideja.

Insajder otkriva i detalje dogovora.

- Kada su se ona i Hari složili i sklopili ovaj pakt, ideja je bila da ga isprobaju i vide kako će da funkcioniše, a zatim ponovo procene. Ali on se tako dobro prilagodio na to, da izgleda kao nešto čega će želeti da se pridržava i dalje - navodi izvor i tvrdi:

A Megan je i dalje odlučna da je u Holivudu shvate ozbiljno i da izgradi svoj brend, tako da jednostavno nema šanse da napravi korak unazad. Ako ništa drugo, mora da prisustvujena više događaja i da šeta po više crvenih tepiha.

Insajder je, potom, i razjasnio njihov odnos.

- Do sada su Hari i Megan bili kao jedan, tako da je velika promena da se ona negde kreće bez njega. A ono što im otežava još više je to što mnogi ljudi uzimaju ove promena kao dokaz da oni imaju poteškoća u braku. To posebno teško pada Megan, jer je njen imidž toliko vezan ulogu "Harijeve žene". Bez obzira koliko oboje insistiraju da su stvari među njima potpuno čvrste, kada se ona sama pojavi na događajima, počinje šaputanje - zaključuje insajder.

Autor: Snežana Milovanov