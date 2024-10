Bila smo 3 godine u vezi, zatrudnela sam i odustala od udaje: Milica Milša otkrila šta se desilo sa ocem njenog sina

Izvor: Pink.rs, Still, Story, Foto: TV Pink Printscreen | |

Prva velika ljubav glumice Milice Milše i dalje je pod velom tajni, samo jednom otvorila je dušu i otkrila detalje o biološkom ocu svog naslednika.

Milica Milša slovi za jednu od najlepših naših glumica čiji angažmani su i te kako dobro plaćeni. Međutim, nikada se nije rasipala, niti je u prvi plan isticala luksuz. Kako naglašava, za nju je najvažnija u životu prava ljubav i zahvalna je što je imala sreće da je i pronađe.

Međutim, njena romansa iz prošlosti već decenijama intrigira domaću javnost. Naime, dok je studirala, zabavljala se sa jednim momkom, a na trećoj godini Akademije ostala je u drugom stanju. Nikada nije pomišljala na abortus, ali veza sa tim dečkom otišla je u potpuno drugom smeru. Dok su ljudi iz njene okoline očekivali svadbu, glumica je sve iznenadila potezom.

- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima. Posle 29 godina nema tu šta da se priča, pričala je samo jednom o svom bivšem partneru Milica, ali nikada nije otkrila ime i prezime biološkog oca svog sina.

POSLE POROĐAJA BRANILA DIPLOMSKI Samo dva meseca nakon porođaja branila je diplomsku predstavu na fakultetu. Roditelji su bili njena najveća podrška u odgajanju sina, sve dok nije upoznala i zavolela Žarka.

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života. Bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili ‘prostirka’ na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca, rekla je ona svojevremeno za „Story“.

LJUBAV SA ŽARKOM - VERIDBA PA TEK ONDA POLJUBAC

Ljubav među njima rodila se 1998. godine i do danas se nije ugasila, štaviše, deluju zaljubljeno kao prvog dana. Scenarista Žarko Jokanović priznao je da kada je video njene oči više nikada nije mogao da ih zaboravi.

Upoznali su se 1991. u Budvi. Žarko se nedavno, gostujući u jednoj emisiji, prisećao njihovog prvog susreta, te je istakao da je Milica bila u nekom šarenom stajlingu i da ga je njen pogled očarao.

- Kako bih vam rekla, on je mene zaprosio, a još se nismo bili poljubili. Kad sam rekla „da", onda smo se verovatno tada prvi put poljubili! Poznavali smo se nedelju dana pre toga sam rekla drugarici, našoj kumi Tanji Antić: „Reci svom drugu da ne dolazi u obzir..." Posle sam pristala i, eto, nisam pogrešila - otkrila je Milica Milša.

