Muž 4 dana nije hteo da vidi bebu, supruga ga zatekla kod bivše žene: Važnija su mu deca iz prvog braka

"Ozbiljno razmatram da se razvedem"

Vezivanje se odnosi na posebnu privrženost koja se formira između majke i oca i njihove nove bebe. Ta veza je ono što tera roditelje da hrle u sobu svog novorođenčeta usred noći i na najmanje cviljenje. To je takođe ono zbog čega roditelji žele da instinktivno brinu i neguju svoje dete. Ponekad je veza trenutna - roditelji se zaljube čim ugledaju svoj mali "svežljaj radosti". U drugim slučajevima, povezivanje sa bebom traje duže.

Dakle, jasno je da je rođenje deteta jedno od najznačajnijih momenata u životu jednog para, međutim jednoj mami Teresi se srce slomilo kada je njen muž odlučio da taj dan provede sa svojim sinom iz prvog braka, umesto da prisustvuje rođenju njihovog prvog deteta.

Ova njegova odluka je pokrenula niz nesrećnih okolnosti za ovu ženu, ostavljajući je jako nesigurnu kad je u pitanju budućnost sa ovim čovekom. S obzirom da ne zna kako da nastavi dalje, Teresa je poslala emotivno pismo redakciji "Bright Side".

"Naša beba se neće sećati ovog dana"

Bila sam trudna sa svojim prvim detetom, dok moj muž ima njih troje. Tog dana kada mi je vodenjak pukao, on nije došao u bolnicu. Umesto toga poslao mi je poruku: "Ovo je prva utakmica mog sina. Obećao sam da ću biti tamo. Naša beba se svakako neće sećati ovog dana".

Odgovorila sam mu da se onda ne vraća kući. Nije se pojavio tri dana. Zabrinuta, svratila sam do kuće njegove bivše. Sledila sam se kada sam saznala da je moj muž spavao kod nje sve vreme u sobi za goste jer se osećao uvređeno kad sam mu rekla da ne dolazi kući.

Bila sam besna kao ris, a da stvari postanu još gore, okrenula se ka meni i rekla: "Pa, tvoj muž već ima troje dece, tako da ovo četvrto nije toliko njemu posebno kao što je tebi." Onda je dodala: "Njegova prva porodica će uvek biti prioritet, život je prosto takav."

Razvod je u planu

Nisam mogla da izustim ništa i samo sam izletela. Nakon što sam videla muževljevu ravnodušnost i čula reči njegove bivše, ozbiljno razmatram da se razvedem.

Sada, četiri dana nakon porođaja, konačno je došao da upozna svoju ćerku. Iako znam da bi bio odličan i posvećen otac, njegov stav me je šokirao. Šta da radim?

Na to je dobila odgovor psihologa: "Pre svega trebalo bi da sedneš i da popričaš sa njim. Moraš mu reći da si njegovo odsustvo na dan porođaja doživela kao izdaju. Pokušaj da razumeš zbog čega su njegova dela dovela do ovakve situacije. Što se tiče njegove bivše, moraš mu reći koliko su te povredile njene reči i da nije trebalo da umeša decu u sve to".

Autor: Snežana Milovanov