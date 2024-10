5 pitanja koja svaki roditelj treba da postavi sebi: Evo kako da znate da li ste najbolji mama ili tata

Svaki roditelj bi želeo da odgaja srećnu, samouverenu i nezavisnu decu. Ali kako da znate da li ste na pravom putu? Evo kratke liste pitanja koja će pomoći da shvatite da li uspevate da odgajate srećnu i uspešnu decu.

Svaki roditelj se pita da li je pogrešio negde u vaspitanju, da li baš sve radi kako treba ili ima još puno toga gde bi mogao da se popravi i nešto promeni u odgajanju dece. Ova pitanja mogu da vam lako reše dileme, jar kada iskreno odgovorite na njih, sve će vam biti jasnije.

Vaša deca traže novac, umesto da ga krišom uzimaju

Jedan od najjasnijih znakova poverenja između roditelja i dece je kada otvoreno traže stvari, poput novca, umesto da ga uzimaju u tajnosti. Ovo bi moglo zvučati čudno, ali deca kradu stvari koje se plaše da traže. Kada dete jednostavno traži , mora da se oseća prijatno da bude iskreno sa roditeljima i da veruje njihovom odgovoru, čak i kada je reč o nezgodnim temama. Ovo poverenje je ključno za zdrave odnose, a dete koje prvo traži dozvolu je dobar pokazatelj međusobnog poverenja.

Vi ste prvi koji saznaju za njihove „velike tajne“

To može biti nešto jednostavno kao što je uspeh u školi ili problem sa kojim se suočavaju. Ali ako deca odluče da podele ovu važnu vest sa roditeljima pre svih, to pokazuje da su roditelji njima najbliži. To jednostavno znači da postoji prilično jaka emocionalna veza i oni vam veruju, bilo da slave ili im treba uteha i pomoć u teškim vremenima.

Dajete im slobodu da izaberu svoj put

Uspešan roditelj će uvek razumeti da je deci potrebna sloboda da biraju. Još važnije kada je u pitanju njihova karijera ili talenti. Ako roditelji ohrabruju svoju decu da se bave onim što ih čini srećnim, čak i ako je drugačije od njihovih očekivanja, oni stvaraju nezavisnosti i samootkrivanje u svojoj deci. Ovo im omogućava da izaberu sopstveni put u karijeri i takođe pokazuje da roditelji poštuju njihovu individualnost.

Oni znaju kada da kažu „ne“

Učiti decu da kažu „ne“ sa poštovanjem nije ništa drugo do umetnost i jedna od najvažnijih životnih lekcija. Ako dete može da uspostavi granice i da se zauzme za sebe, to je snažan znak emocionalne inteligencije. Ova veština će im dobro služiti tokom života. Takođe će im pomoći da izbegnu negativne uticaje i donesu odluke koje su najviše u skladu sa njihovim vrednostima.

Duboko vas vole i pokazuju brigu

Deca koja se osećaju voljeno često odražavaju tu ljubav svojim roditeljima. Ako vaše dete pokazuje brigu za vaše dobro, bilo da vam pomaže kada ste umorni ili jednostavno pokazuje naklonost, to je znak da mu je zaista stalo do vas. Jaka veza zasnovana na ljubavi i poštovanju jedno je od obeležja uspešnog roditeljstva.

Autor: Zorica Lazarević