Ovako izgledaju lica ljudi koji varaju u vezi i braku: Deluju naivno i obično, a zapravo treba ih se kloniti

Profil "tipičnog" preljubnika, prema istraživanju, doneo je neka iznenađujuća otkrića. Prema analizi koju je sprovela Rozi Maskel, visoka menadžerka u online kazinu "MrQ", izgleda da muškarci koji su u četrdesetim godinama, imaju velike noseve i malo kose ili nikakvu kosu, skloniji preljubi.

Istraživanje je obuhvatilo 2.000 Britanaca, od kojih su mnogi iskusili prevaru u vezama. Rezultati su pokazali da su tipični preljubnici često muškarci sa plavo-sivim očima, borama od mrštenja i malim usnama.

Žene preljubnice su, s druge strane, obično u ranim pedesetim, sa tamnom kosom, malim nosom i srednje velikim usnama. Oba pola su prikazana kao vitka i sa "prodornim očima".

Maskel je istakla da su skoro polovina ispitanika (41%) doživeli bolne prevare, pa je moguće da se mnogi identifikuju sa osobinama prikazanim na slikama. Međutim, profil muškog preljubnika je možda precizniji zbog većeg uzorka ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da su muškarci značajno skloniji preljubi od žena - 35% muškaraca je priznalo da su prevarili svoje partnere, dok je samo 24% žena to učinilo. Žene su takođe sklonije da ostanu sa svojim nevernim partnerima nakon što saznaju za prevaru, dok je samo 13% muškaraca učinilo isto.

