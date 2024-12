Čak i ako vaše srce kaže 'da', ovih pet suptilnih znakova jasno govore da on nije 'onaj pravi'

Ako ste ikada bili u vezi, verovatno ste se u nekom trenutku zapitali da li da nastavite dalje ili prekinete. Odluka može biti izuzetno teška, pogotovo kada ste rastrzani između emocija i osećaja da niste srećni.

U takvim trenucima, često se nađemo zarobljeni u vrtlogu emocija, pokušavajući da opravdamo odnos, iako nas unutrašnji glas upozorava da nešto nije u redu. Ljudi ne prestaju da vole iznenada – prestaju da osećaju bliskost, poverenje i poštovanje, što su temelji svake dobre veze. Kada se ti temelji naruše, teško ih je povratiti.

Ako ste na prekretnici i pokušavate da procenite da li je vaš partner pravi za vas, obratite pažnju na ovih pet znakova koji mogu ukazati da nije.

1. Vaša intuicija vas upozorava

Ako imate osećaj ili unutrašnje znakove da ova veza nije dobra za vas, verovatno ste u pravu. Ignorisanje intuicije može vas odvesti u nepotrebnu patnju.

Ova upozorenja mogu se manifestovati kroz osećaj strepnje, snove, pa čak i unutrašnji glas koji vam govori da nešto nije u redu. Intuicija je vaš saveznik – ona ne laže. Mnogi bi izbegli mnogo bola da su slušali svoj unutrašnji glas od samog početka.

2. Oslanjate se na "efekat promene"

Ako se uzbuđujete zbog sitnih promena u ponašanju partnera i verujete da će uskoro doći velika promena, razmislite ponovo. Često se dešava da te promene budu kratkog daha ili da se partner vrati na staro.

Ovaj "rolerkoster" emotivnih uspona i padova vas iscrpljuje. Ljudi se retko drastično menjaju, a ako živite čekajući te promene, verovatno ste na pogrešnom putu.

3. Više pričate o vezi nego o svojim ciljevima i životu

Ljudi koji su u srećnim vezama ne analiziraju ih stalno. Fokusirani su na sopstvene živote i pominju partnera usput, bez potrebe za detaljnim analizama.

S druge strane, ljudi u nezadovoljavajućim odnosima često se žale na partnera, tražeći savete od drugih. Ako više vremena provodite pričajući o onome što partner radi ili ne radi, nego o svojim planovima i ciljevima, to je znak da nešto nije kako treba.

4. Niste srećni

Jedno od najvažnijih pitanja koje sebi možete postaviti jeste: "Jesam li srećan/srećna?" Odgovor je jednostavan – da ili ne. Ako je odgovor ne ili ako počnete da se pravdate rečima poput "Ponekad, ali...", nešto nije u redu.

Ako niste srećni, preduzmite sledeće korake:

- Jasno definišite šta želite od života.



- Razmislite šta tražite od partnera.

- Podelite te misli sa partnerom i pitajte ga: "Možeš li i želiš li biti takav partner?"

- Važno je slušati odgovor – on će vam reći sve što treba da znate.

5. Svađe su nepravedne i povređujuće

Svađe su normalne u svakoj vezi, ali ako su one dramatične, povređujuće ili česte, to je problem. Ljubav prema partneru nikada ne bi trebalo da bude veća od ljubavi prema sebi.

Istraživanja potvrđuju da zdrave rasprave mogu doprineti vezi, ali ako one uključuju verbalno, emocionalno ili mentalno zlostavljanje, to je znak da ste u toksičnom odnosu. Poštovanje je ključno – ako ga nema, ili radite na popravljanju odnosa kroz terapiju ili ga završite, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić