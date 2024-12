Žene koje imaju ovih PET UVERENJA nikada neće pristati NA LOŠU VEZU!

Ako ste nezadovoljne načinom na koji vas partner tretira u vezi, razmislite o promeni. Nemojte kriviti sebe, već pokušajte da pronađete razumno rešenje. Postoji nekoliko odličnih saveta kako da se osnažite i ne pristajete na loš odnos.

Prema pisanju Yourtango, pet osnovnih uverenja pomaže samouverenim i srećnim ženama da nikada ne pristaju na toksične veze:

Veruju da zaslužuju boljeg partnera

Zaustavite sve što radite i pogledajte se u ogledalo. Osoba koju vidite vredna je ljubavi. Prestanite da ubeđujete sebe u suprotno. Nemojte posmatrati svoje mane kao prepreku za pažnju i iskrenu ljubav. Savršenstvo ne postoji, pa ne morate biti savršene da biste bile voljene.

Objektivno procenjuju svoju vezu

Pogledajte realno na svoj odnos. Pravi partner je onaj koji vam pomaže da postanete bolja verzija sebe, podržava vaše strasti i doprinosi vašoj sreći. Ne biste trebalo da se osećate neprikladno zbog ljubavi. Ljubav je prihvatanje onoga što jeste, a ne samo onoga što radite za nekog.

Prihvataju da ne mogu promeniti partnera

Ne pokušavajte da oblikujete partnera prema svojim očekivanjima. On je individua sa svojim osobinama i uverenjima. Ljudi se menjaju samo kada to sami žele i kada su spremni za to. Vaša frustracija ili očekivanja neće promeniti njihovo ponašanje, već će samo vama naneti štetu.

Ne pokušavaju da poprave sve

Nije vaš zadatak da preuzmete odgovornost za sve u vezi, posebno ako odnos ne funkcioniše. Prekidi i razvodi su teški, ali ostati u nesrećnoj vezi samo iz straha od nepoznatog može biti mnogo gore. Rizikovanje je deo života, a jedino tako možete otkriti njegovu lepotu.

Znaju kada je vreme da krenu dalje

Ako se osećate loše u vezi, prekinite je. Nemojte špijunirati bivše na društvenim mrežama jer time samo produžavate agoniju. Potrebno vam je jasno razdvajanje da biste otpustili prošlost i otvorili vrata budućnosti.

Ne možete započeti novo poglavlje svog života ako stalno iznova čitate staro. Prihvatanje prošlosti takvom kakva jeste ključ je stvaranja srećnije budućnosti. Budite iskreni prema sebi i shvatite da stvari ne idu uvek onako kako ste planirali – ali to nije razlog da odustanete od sreće.

Autor: Snežana Milovanov