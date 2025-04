Dosadan je, lenj, umoran... Evo šta OMILJENA poza u se*su govori o LIČNOSTI MUŠKARCA

Možete mnogo saznati o muškarcu na osnovu njegove omiljene poze.

Prema kratkom i duhovitom vodiču kroz se*s poze Women's Health-a lako je uvideti psihološki profil muškarca, ali pre čitanja imajte na umu kako opisi služe više zabavi, nego ozbiljnoj psihologiji:

Misionarska

Ovaj je muškarac već u vrtiću ocenjen kao nekreativan. Nikad nije bio faca u društvu, već se uvek "lepio" za one koji to jesu. U životu nije previše vešt s osvajanjem žena, a ova mu poza daje sigurnost da je on "glavni". Misli kako je paljenje jedne sveće vrhunac romantike, a najčešće je računovođa. Fraza koju najčešće koristi u krevetu je "Sviđa li ti se to? Sviđa li ti se to? Oh, zaspala si..."

Pseća poza

Ovo je muškarac koji je svoje se*sualno iskustvo izgradio na gledanju porno filmova, a nakon se*sa s jednom partnerkom misli da je bog u se*su. Za vreme se*sa mašta o tome da mu partnerka izgleda više kao obdarena Kim Kardašijan, a manje kao mršavica Kira Najtli. U njegovoj istoriji pretraživanja na internetu možete pronaći 30 varijacija na temu koje se dotiču ženskih guza. Fraza koju najčešće koristi u krevetu je "Jel da da mi je velik..." Ovaj tip muškarca se može pronaći u svim profesijama, a poznat je po tome što se okreće za 99 posto ženskih guza.

Stojeći

Ovaj muškarac može biti jedan od navedene dve krajnosti - napredni matematičar iz NASA-e koji zaista poznaje sve zakone prirode o mogućim uglovima, snazi, stepenima, trenju i ostalome što iskorišćava u prezentaciji svojih se*sualnih sposobnosti tako da se njegova partnerka čudom čudi kako je drži u vazduhu, a 10 je kilograma teža od njega. Druga mogućnost je da je on "uzbuđeni" bilder koji svaki dan visi u teretani, a uveče rado demonstrira svoju snagu i u se*su. Pritom se više koncentriše na izgled svog tela, a manje svoje partnerke. Omiljeni "dirty talk" mu je: "A sad podigni svoju levu nogu i stavi je na moje rame".

Poza 69

Ovaj tip muškarca poput obožavatelja misionarske poze ima bogato se*sualno znanje zahvaljujući porno filmovima, s razlikom da on verovatno ne može zamisliti dan bez njih. Smatra kako je neverovatan u krevetu, a zapravo je štreber koji više pati na formu nego na sadržaj. Misli da je ova poza se*si, čak i ako u njoj ne uživa toliko. On je takođe tip koji uvek radi sto stvari odjednom pa je lako moguće da ima poremećaj pažnje dostojan dijagnoze. Omiljeni "dirty talk" mu je sve - čak i s "punim" ustima u stanju je ispričati svoju životnu priču.

Kaubojka

On ima hronično bolna leđa, velik stomak ili je naprosto lenj. Najradije bi uvek ovu pozu, po mogućnosti bez predigre ili može ona koja je usmerena samo na njegovo zadovoljstvo. On je tip koji svaki dan jede u pekari, kantini ili naručuje picu, a volju za rad jedino ima ako "popravlja" po svom autu ili kompjuteru. Ne da mu se da ulaže energiju u osvajanje žena, mada ga one nekim čudom na prvu i dosta žele, pa najčešće ostaje u vezi u kojoj nije baš zadovoljan. Omiljeni "dirty talk" mu je "Uh, da, baš to, radi to i dalje..."

Obrnuta kaubojka

Ovaj muškarac nije toliko lenj, koliko mu je u se*su izuzetno važan i vizuelni nadražaj. On želi da vidi celu akciju pred svojim očima, ali istovremeno želi i da njegova partnerka bude zadovoljna. Istovremeno, ova mu poza ostavlja mogućnost zamišljanja raznih fantazija, pa može maštati i o raznim ženama. On je tip koji će vam predlagati da snimite opaki se*s video, korišćenje raznih pomagala i sl. U se*su ne priča jer za time nema potrebe, već samo radi šta želi...

Kašika

On je umoran. Jako je umoran. Stalno nešto radi. Pa čak i za vreme se*sa moguće je da baca pogled prema televizoru. U se*su nije preterano inovativan, a na žene ostavlja utisak nekog kome je maženje važnije od samog se*sa. Često i nema previše samopouzdanja, ali u ovoj se pozi oseća najbolje jer se ispraksovao u brojnim "lenjim jutrima". Misli da žene strašno pate na romantiku, pa potiskuje svoju perverznu stranu. Zbog toga im često i dosadi. Za vreme se*sa izgovara "volim te..."

Autor: Snežana Milovanov