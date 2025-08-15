Venčanje iz noćne more: Mladoženja izgovorio ime bivše pred oltarom, mladina reakcija šokirala sve

Od svih stvari koje mogu poći po zlu na venčanju, pogrešno izgovaranje imena novog supružnika tokom zaveta verovatno je na vrhu liste. Jedan mladoženja na svojoj koži je otkrio koliko to može biti neprijatno – slučajno je svoju mladu nazvao imenom bivše devojke dok je izgovarao zavete.

Endru Fildes (51) i Rebeka Fildes (46) izgovorili su “da” jedno drugom u matičarskoj kancelariji u Bedfordsiru u oktobru 2023. godine, nakon šest godina zajedničkog života. Ipak, živci su učinili svoje: Endru je na oltaru bio toliko nervozan da je znojio i drhtao – toliko da je doživeo svoj najgori mogući san i novu suprugu slučajno nazvao Sarom, imenom bivše devojke sa kojom je bio 15 godina.

Rebeka je podelila video snimak ovog nespretnog trenutka na TikToku, uz opis: “Kada te novi muž nazove imenom svoje bivše”, a snimak je brzo postao viralan.

Srećom po Endrua, Rebeka je situaciju shvatila sa humorom i prasnula u smeh kada ju je pogrešno oslovio. Brzo ga je ispravila jer on nije ni shvatao koliko je velika greška u tom trenutku.

Endru, menadžer nekretnina iz Harlingtona, rekao je: “Najgori je mogući trenutak kada izgovorite ime bivše, ali da budem pošten, Rebeka ima drugo ime koje je slično, pa sam sve pomešao dok sam govorio.”

Ovaj trenutak je opisao kao stvarni Ross i Rejčel momenat, aludirajući na kultnu epizodu serije Prijatelji, kada Ros slučajno kaže Rejčel umesto Emili tokom zaveta.

“Bio sam u panici, stajao pred prijateljima i porodicom i pokušavao da ne pogrešim reči,” priseća se Endru. “Samo sam drhtao i znojio se, pokušavao sam da preživim ceremoniju jer ne volim da stojim pred ljudima. Nisam ni primetio kada sam to rekao. Rebeka me samo pogledala i pomislio sam ‘šta sam pogrešno rekao’ i onda me ispravila. Moj brat je stavio ruku na lice, a sin je odmahnuo glavom i pomislio sam ‘očigledno sam nešto pogrešno uradio’.”

Endru je dodao da se, iako je reč o njegovoj bivšoj, već deset godina nisu viđali i da je zahvalan što je Rebeka situaciju shvatila sa osmehom. “Smejala se, voli da se šali na moj račun, i sada često spominjemo taj trenutak. Ne shvatam to previše ozbiljno, ali i dalje je pomalo neprijatno.”

Iako fiktivna venčanja u serijama ponekad završavaju katastrofom, Endru i Rebeka kažu da je njihovo venčanje i dalje bio najlepši dan u životu.

“Prava Ross i Rejčel situacija. Malo je frustrirajuće jer smo se šalili na tu temu ranije, oboje smo fanovi serije Prijatelji,” dodao je Endru.

Rebeka, koja radi kao šetač pasa, podelila je svoj pogled na događaj: “Bila sam iznenađena što je to rekao. Nije idealno da izgovori ime bivše. Srećom, shvatila sam to sa humorom i još uvek smo u braku. Mislim da je zbog nervoze izgovorio deo mog imena – Sara. To je bio upečatljiv trenutak, ali ne baš onakav kakav želite. Imamo odnos gde verujem da nije učinio to sa lošom namerom, već je jednostavno napravio grešku. Samo sam se nasmejala i i dalje se smejemo. Često mu govorim da mi sada duguje pravo venčanje gde će izgovoriti moje ime kako treba.”

Rebekin video na TikToku pregledan je više od 37.800 puta, a korisnici su se zabavljali poredeći situaciju sa Rossom i Rejčel.

Međutim, neki su smatrali da je greška ozbiljan znak upozorenja. Jedan korisnik je napisao: “Ross i Rejčel moment.” Drugi se našalio: “Ros Gelar, jesi li to ti?” Treći je komentarisao: “Ne bih mu ovo oprostila nikada, podsećala bih ga narednih 50 godina.”

S druge strane, bilo je i kritika prema mladoženji. “Užasno. Bilo bi mi jako neprijatno,” rekao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Ja bih izašla iz crkve.” Jedan komentator je čak predložio da bi zbog toga trebalo “otkazati venčanje”, jer je to po njegovom mišljenju bio ozbiljan znak upozorenja.

Autor: S.M.