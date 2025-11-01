Ljubavni horoskop do 8. novembra: Škorpijama se vraća osoba iz prošlosti, a OVAJ znak ulazi u tajnu vezu

Venera, kraljica ljubavi, menja znak 6. novembra i ulazi u strastvenu Škorpiju, gde će doneti zanimmljive emotivne situacije za Škorpije, Rakove i Ribe.

OVAN

Venera u Škorpiji donosi intenzivne emocije, strast i duboku potrebu za bliskošću. Strast se budi, a ljubav postaje igra moći i privlačnosti. Ako ste u vezi, nećete moći da podnesete površnost - želećete sve ili ništa. Slobodni Ovnovi mogu da se zaljube u osobu koja ih magnetski privlači.

BIK

Venera, vaš vladar, prolazi vam kroz polje partnerstva, što znači da je vreme za duboku povezanost i pomirenje. Stare ljubavi mogu se vratiti, ali sada traže iskrenost i lojalnost. Za slobodne Bikove moguć je karmički susret.

BLIZANCI

Ljubav se povezuje sa svakodnevicom, moguće su simpatije na poslu. Venera vas uči da ljubav nije samo igra reči već i čin poverenja. Neko vas tiho posmatra i čeka da napravite prvi korak. Bliži se i retrogradni Merkur, tako da ćete obnavljati i stare kontakte.

RAK

Romantičan i strastven period za Rakove! Venera u Škorpiji budi senzualnost i želju za pripadanjem. Mnogi će doživeti duboku emotivnu vezu ili obnoviti staru ljubav. U postojećim vezama Rakovima jača povezanost kroz emocije i dodire.

LAV

Porodični odnosi i ljubavni život se prepliću. Moguća su pomirenja unutar doma, ali i tajne romanse koje zahtevaju oprez. Ako volite nekog iz prošlosti, sada je vreme da se otvorite i priznate osećanja. Slobodni Lavovi će gajiti skrivena osećanja prema jednoj osobi.

DEVICA

Komunikacija s partnerom postaje iskrenija, dublja i emotivnija. Venera u Škorpiji donosi vam priliku da kroz razgovor osetite bliskost. Slobodne Device mogu da upoznaju nekog kroz učenje, kraće putovanje ili komunikaciju preko društvenih mreža.

VAGA

Vaša vladarka Venera sada traži dubinu, nema više površnih veza ili bilo čega na brzinu. Vreme je da preispitate šta stvarno želite u ljubavi. Strasti rastu, a neki odnosi mogu postati zavisnički. Ako ste slobodni, privući će vas neko misteriozan.

ŠKORPIJA

Venera u vašem znaku čini vas magnetom za ljubav! Zračite privlačnošću, a emocije su jake i nepokolebljive. Neko iz prošlosti može pokušati da se vrati, ali sada vi birate - želite li ponovo u taj krug. Pod uticajem planete lepote bićete jedan od najlepših znakova Zodijaka.

STRELAC

Venera u Škorpiji od 6. novembra aktivira podsvesni deo, ljubavne tajne, skrivena osećanja i karmičke veze. Moguća je jaka privlačnost prema osobi koja nije slobodna. U postojećim vezama postojaće potreba za duhovnom i emotivnom blizinom.

JARAC

Prijateljstva prelaze u ljubav, a ljubav postaje jača kroz zajedničke ciljeve. Venera donosi magnetizam u društveni krug, što nagoveštava da možete upoznati nekog posebnog preko prijatelja ili na okupljanju. Veze dobijaju novu stabilnost.

VODOLIJA

Venera utiče na vašu reputaciju i karijeru, ljubavni odnosi mogu se povezati s poslom ili osobom iz poslovnog okruženja. Ako ste u vezi, osećaćete veću odgovornost prema partneru. Slobodne Vodolije privlače zrele, ozbiljne osobe.

RIBE

Romantika vas vodi ka dubokim emocijama i ljubavnim snovima. Mnoge Ribe će doživeti susret sa osobom za koju veruju da im je "srodna duša". Slobodne Ribe mogu da upoznaju osobu iz inostranstva ili kroz obrazovanje. Odličan period za daleka putovanja.

Autor: Marija Radić