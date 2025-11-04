Osam naizgled malih, a zapravo toksičnih rečenica koje odmah treba da prestanete da govorite partneru

U ljubavnim odnosima, sitnice često znače najviše. Nije presudno samo da se slažete oko velikih životnih ciljeva ili da se setite poklona za rođendan, važnije je kako komunicirate svakog dana.

Naizgled bezazlene rečenice mogu narušiti poverenje i bliskost, a da toga niste ni svesni. Terapeuti upozoravaju da određene fraze deluju odbijajuće, umanjuju partnerove emocije i stvaraju distancu.

Evo osam izraza koje bi trebalo izbaciti iz svakodnevnog govora i kako ih možete zameniti.

1. “Daj mi primer.”

Kada tokom rasprave partneru kažete da vam “da primer” svog navoda, u suštini ga izazivate da dokaže da je u pravu. Time se on može osetiti napadnuto i neshvaćeno.

Licencirani porodični terapeut Loren Konsul objašnjava da ova rečenica može biti korisna samo ako dolazi iz iskrene radoznalosti i želje da razumete, a ne da osporite.

Bolje recite: “Možeš li da mi objasniš situaciju malo detaljnije, da bolje razumem?”

2. “Čujem te, ali…”

Mala reč “ali” u ovoj rečenici poništava sve što ste rekli pre nje. Ona automatski blokira dalji razgovor.

Umesto toga, Konsul savetuje da pokušate ovako:

“Razumem koliko te ovo uznemirilo, i imam malo drugačije viđenje. Mogu li da podelim svoj ugao sada?”

3. “Opet ovo?”

Ova rečenica odmah zatvara vrata iskrenom razgovoru. Partner se može osetiti odbačeno i omalovaženo, jer zvuči kao da vam nije stalo da ponovo razgovarate o temi koja je njemu važna.

Umesto toga, pokušajte sa: “Vidim da te ovo i dalje muči. Hajde da pokušamo da razumemo šta tačno stoji iza toga.”

4. “Žao mi je što se tako osećaš.”

Naizgled zvuči kao izvinjenje, ali zapravo prebacuje odgovornost na partnera, kao da je problem u njegovim emocijama, a ne u vašem ponašanju.

Pravo izvinjenje glasi: “Žao mi je što sam te povredio time što sam rekao/uradio to.”

5. “Nemaš razloga da se nerviraš.”

Ovim rečenicama umanjujete partnerova osećanja i poručujete da su “pogrešna”. Svako ima pravo na svoju reakciju i emocije.

Umesto toga recite: “Vidim da te ovo uznemirilo. Možeš li da mi objasniš šta te tačno najviše pogodilo, da pokušam da razumem?”

6. “Partner mog prijatelja to ne bi uradio.”

Poređenja nikada nisu dobar put. Ona stvaraju rivalstvo i osećaj da partner nije dovoljno dobar.

Umesto toga recite: “Možeš li da mi pomogneš da shvatim zašto ti je ovo toliko važno?”

7. “Zašto jednostavno ne možeš da pustiš to?”

Ova fraza ne rešava problem, samo ga gura pod tepih. Ako se neka tema stalno vraća, to znači da još nije razrešena.

Umesto kritike, ponudite razumevanje: “Vidim da se ovo često vraća među nama. Voleo/la bih da razumem zašto ti je to toliko važno.”

8. “Samo se smiri, sve će biti u redu.”

Ova rečenica, iako često izrečena s dobrim namerama, može delovati ponižavajuće i udaljiti partnera. On tada može pomisliti: “Previše sam emotivan/a, ne mogu da mu/joj verujem sa svojim osećanjima.”

Umesto toga, pokažite prisutnost i podršku: “Vidim da si uznemiren/a. Mogu li nekako da ti pomognem sada?”

Sitne reči imaju veliku težinu. Način na koji reagujemo u svakodnevnim razgovorima može učvrstiti vezu ili polako stvoriti zid između partnera. Umesto da se branite ili umanjujete partnerove emocije, pokušajte da ih razumete. Autentično slušanje, iskrena empatija i pažljivo birane reči čine najveću razliku u svakom odnosu, piše Best Life.

Autor: Jovana Nerić