Spasite sebe slomljenog srca: Odmah naučite razliku između gospodina trenutnog i gospodina dugoročnog

Našla si tipa i lagano se zaljubljuješ. Razgovor je dobar. Intimnost je odlična. Počinje da ti krade srce, a ti se nadaš da je ovo početak nečeg dobrog. Nečeg dugoročnog. Zato što je sladak, fin i deluje prilično kompatibilno.

Pauziraj na trenutak. Zamrzni snove o bebama. Ovaj tip možda nije neko ko je za duge staze. Možda ti vidiš sledeću godinu, ali on vidi samo do sledeće nedelje. Ovo nije veza, to je dva koraka od avanture za jednu noć.

Ako te ovih sedam stvari malo previše potresaju, vreme je da pošalješ muškarca kući:

1. Nije te upoznao sa svojim prijateljima

Kada izlazite, uvek ste ili vas dvoje ili upoznajete svoje prijatelje. Nikada ne upoznajete njegove drugare i njihove partnere. U stvari, jedva znate njihova imena, a kamoli njihova lica.

Da je ozbiljan u vezi sa vama, želeo bi odobrenje svojih momaka, a vi biste se našli u baru gde biste se sastali sa svima njima odjednom. Ili bi vas odveo na žurku gde vam je on jedino poznato lice, a vi ste jedina osoba koju ne poznaje još od fakulteta. Ako vas i svoje prijatelje drži odvojeno, nije u tome na duge staze.

2. Nikada ili retko provodite noć zajedno

Želi da vas vidi kako dobro izgledate sa svom šminkom ili u vašoj spavaćoj sobi. Ne zanima ga ona jutarnja ti, umrljana kao panda, koja se probudi krmeljiva i ode pod tuš. Nije ga zanimalo ni da mu ujutru vidiš kosu poput plasta sena.

Ali najviše od svega, nije ga zanimalo da provede noć sa tobom jer ga ne zanima ništa trajno. Ne želi da se mazi sa tobom celu noć, a ako te i mazi, to traje samo koliko i poslednji sjaj.

3. Nikada nisi bila u njegovom stanu, ili on nikada nije bio u tvom

Izabrala si jedno mesto za kratka druženja. Posle toga, ili on odlazi ili te izbacuje. Ako dođe kod tebe, nikada nisi bila u njegovom stanu. Oh, postoje izgovori, predaleko je od centra grada, nered je, njegov cimer je čudan... Ali nikada nisi bila tamo, čak ni da ostaviš nešto za hemijsko čišćenje.

Ako si odlučila da se nađeš kod njega, on se nikada nije potrudio da dođe kod tebe. Nikakvo traženje ili pozivanje ga neće dovesti tamo, i uvek postoji neki izgovor zašto ne može da dođe.

4. Ne tuširate se zajedno

Nakon što se znojite zajedno, skačeš pod tuš dok on skroluje po telefonu. Zajedničko tuširanje je više vežba saradnje nego intimno vreme; neko uvek izbegava da mu šampon sprej stigne u oči ili da se provuče pored drugog da bi dobio svoj deo vode.

Intimno je, ali i manje uzbudljivo. Da je u vezi dugoročno, ušao bi sa tobom. Ali nije, pa se tuširate jedno po jedno.

5. Ne dozvoljava ti da pozajmiš njegovu odeću

Momak koji je u vezi dugoročno misli da je slatko što nosiš njegovu majicu. Gotovo da želi da je nosiš jer u njoj izgledaš zavodljivo. Ali momak koji je u vezi trenutno želi da budeš u svojoj odeći. Mogao bi da pobegne svakog trenutka, a gde bi onda bila njegova majica sa Metalika turneje?

Dakle, ili on napušta vaš stan sa svojom odećom, ili kada vi napuštate njegov stan, nosite samo ono što ste poneli sa sobom. Dozvoljavanje da mu ukradete odeću je oblik posedovanja, nešto što Gospodina Trenutnog ne zanima.

6. Ne postaje ljubomoran

Imate planove sa svojim prijateljima? Njemu je to u redu. Morate da odete za vikend? Nije ga briga. Momak koji je u tome na duge staze izraziće izvesnu dosadu ili žaljenje. Ali Gospodina Trenutnog nije briga, to je njegova šansa da radi šta želi, što može uključivati izlazak sa nekom drugom osobom.

Reći će vam da je srećan zbog vremena provedenog nasamo. Ali vi želite momka koji želi da bude sa vama i koji barem izražava malo žaljenja kada ne može.

7. Niste upoznali njegove roditelje

Ako njegovi roditelji žive negde u blizini, trebalo je da vas upozna sa njima. Momak koji je u vezi na duge staze bi te odveo na večeru, bilo u restoran ili kod njegovih. Ako je on tip koji voli trenutnu vezu, izbegava da sretneš njegove roditelje po svaku cenu.

Nema svrhe, i kada raskine sa tobom sledeće nedelje (ili verovatno jednostavno prestane da se javlja na tvoje pozive), njegova mama će pitati za tebe do kraja vremena. Ako mu roditelji ne žive u blizini, čula bi momka sa kojim si u vezi na duge staze kako na telefonu kaže nešto poput: „Da, izlazim sa tim i tim.“ Momak koji je u vezi na duge staze će samo reći da je izlazio, izbegavajući svako pominjanje tvog imena.

Gospodin dugoročna veza i gospodin trenutna veza se ponašaju veoma različito. Znaj razlike da ti se srce ne slomi.

Reši ga se pre nego što te on ostavi. A kada ti ostaviš njega, obrati pažnju na njegovu reakciju. Ako ne deluje previše uznemireno, bila si u pravu, piše Your Tango.

Autor: Jovana Nerić