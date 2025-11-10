AKTUELNO

Ovo ga otkriva: Tri stvari ukazuju na to da partner još uvek nije preboleo bivšu

Jedan od najčešćih i najvidljivijih znakova da partner još uvek nije ostavio bivšu vezu iza sebe jeste stalno poređenje. Čak i bezazlena pominjanja zajedničkih mesta, hobija ili komentara poput „ona je to radila ovako“ mogu izgledati neškodljivo, ali vremenom postaju emotivno iscrpljujuća. Ovakva poređenja vas stavljaju u poziciju takmičara, a dinamika koja podseća na konkurenciju nikada ne doprinosi zdravoj vezi.

Ako se ovakvo ponašanje stalno ponavlja, lako se razvija nesigurnost i osećaj inferiornosti, koji direktno narušavaju međusobnu bliskost i poverenje.

Održavanje bliskog odnosa sa bivšom partnerkom je crvena zastavica

Postoji velika razlika između civilizovane komunikacije i aktivnog održavanja bliskog odnosa sa bivšom osobom. Ako partner redovno komunicira sa bivšom – bilo putem poruka, poziva ili viđanja – to može značiti da još uvek nije prekinuo emotivnu vezu sa prošlošću.

Bez obzira na termin koji koristi – „prijateljstvo“, „navika“ ili „ništa posebno“ – ovakvi odnosi često stvaraju osećaj konkurencije i nepoverenja, a sadašnja partnerka se nesvesno stavlja u ulogu „zamene“ ili „poređenja“.

Idealizovanje prošle veze govori da tu nema mesta za vas

Kada partner prečesto priča o bivšoj u pozitivnom tonu, zanemarujući stvarne probleme te veze, jasno je da je idealizuje. Idealizovanje prošlosti može imati razoran efekat na sadašnju vezu jer se nova veza doživljava kao „manje vredna“ u poređenju sa onim što je već prošlo.

Zaboravljanje razloga zašto prošla veza nije uspela dodatno otežava emocionalno otpuštanje i sprečava pravilan emotivni napredak.

Suptilni gestovi koji otkrivaju emotivnu vezanost za bivšu ljubav

Čak i kada se partner trudi da izgleda opušteno i prisutan u sadašnjoj vezi, suptilni gestovi otkrivaju unutrašnju borbu. Pogledi koji zadrže trenutke prošlih uspomena, lagani uzdasi i promene u tonu glasa dok se govori o bivšoj pokazuju da prošlost još uvek ima mesto u njegovom srcu.

Svaki detalj, od spontanih komentara do reakcija u društvu, može biti znak da emocionalni prekid sa prošlom vezom nije kompletan.

Autor: jovana Nerić

