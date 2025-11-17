Zašto danas ljudi imaju manje se*sa nego pre 30 godina: Problem je ova uobičajena navika

Sigurno ste primetili među sobom, svojim prijateljima ili iz priča na internetu, da danas ljudi imaju manje seksa i da manje vode ljubav nego njihovi roditelji pre 30 godina. Iza toga ne stoji ni manjak ljubavi ni fizička iscrpljenost – već jedna navika koju svi danas imaju.

Ta navika je – telefon u krevetu.

Kako telefon ubija intimnost

Kada Vi uveče legnete, umesto da se okrenete partneru, ruka automatski ide ka ekranu. Notifikacije, društvene mreže, kratki video klipovi – sve to deluje bezazleno. Ali zapravo, telefon krade pažnju koja bi trebalo da bude usmerena na partnera.

Umesto da se povežete, Vi se udaljavate. Strast se gasi neprimetno, iz noći u noć.

Psihološki efekat – zašto se želja smanjuje

Mozak voli stimulaciju. Kada ga hranite stalnim sadržajem sa ekrana, on postaje prezasićen. Rezultat? Manje želje za fizičkom bliskošću. Telefon postaje brza nagrada, dok intimnost zahteva prisutnost i energiju.

Jednostavno rešenje koje vraća strast

Rešenje je toliko jednostavno da deluje smešno: izbacite telefon iz spavaće sobe. Napravite pravilo – krevet je samo za odmor i intimnost. Već posle nekoliko dana, primetićete promenu: više razgovora, više dodira, više spontanih trenutaka.

Zamislite da se budite bez osećaja da ste proveli sat vremena skrolujući. Umesto toga, budite se uz osmeh partnera. Toplina, bliskost i energija vraćaju se u Vaš odnos.

Ako želite da vratite strast, počnite od malog koraka. Telefon u krevetu jeste navika koja ubija seks – ali Vi imate moć da je prekinete.

Autor: A.A.