Muškarci u krevetu primećuju više nego što mislite: Tri stvari vam nikada neće priznati

Seks nije samo fizički čin, već i emocionalni prostor u kojem se partneri otvaraju i pokazuju svoju ranjivost. Iako mnoge žene misle da muškarci tokom odnosa ne primećuju detalje, istina je suprotna.

Oni sve vide, od načina na koji dišete, preko pokreta tela, do malih nesavršenosti koje pokušavate da sakrijete. Ipak, muškarci te detalje ne doživljavaju kao mane, već kao deo vaše autentičnosti koji ih dodatno privlači.

On vidi vaše nesavršenosti i voli ih

Muškarci primećuju rolnice na stomaku, strije ili sitne ožiljke, ali to nije ono što im smeta. Naprotiv, njima su te „mane“ dokaz da ste stvarna osoba, a ne ideal iz reklame.

U trenutku bliskosti, te sitnice nestaju u njihovim očima jer ih više zanima kako se osećate nego kako izgledate. Ako ste opušteni i sigurni u sebe, to im šalje mnogo jaču poruku od savršenog tela.

Vaše reakcije su im važnije nego što mislite

Muškarci pažljivo prate kako reagujete na njihove dodire. Primećuju da li se pomerate ka njima, da li uzvraćate poljupce, kako dišete, da li uživate ili glumite.

Njima je iskrenost najprivlačnija stvar koju mogu da dožive u krevetu. Ako pokažete da vam je lepo, ako ste prisutni i emotivno uključeni — to im govori da postoji prava hemija između vas.

Traži znak da vam je lepo sa njim

Iako deluju samouvereno, muškarci žele potvrdu da vam se dopadaju. Primećuju da li ih gledate u oči, da li ih dodirujete sa pažnjom, da li ih hvalite ili samo ležite pasivno.

Njima to mnogo znači jer se tako osećaju poželjno i sigurno. Kada osete da ste iskreno zainteresovani, postaju još pažljiviji i emotivno prisutniji.

Nije sve u fizičkom izgledu, razmišljanje ide i dalje od toga

Muškarci zapamte i posebne veštine — način na koji ih dodirujete, kako se smejete, pa čak i male, spontanije pokrete koji vas izdvajaju od drugih.

Ti trenuci ostaju urezani u njihovom sećanju i često postaju razlog zašto žele da vas ponovo vide. Za njih, seks nije samo fizičko iskustvo, već i emocionalna povezanost koja ostavlja trag.



Autor: Jovana Nerić