Tri znaka da nesvesno odbijate muškarce

Iako za vas možda nije problem da privučete muškarce, na kraju vas svaki ostavlja i ne znate zbog čega.

Ovo vas može stvarno povrediti, jer je to ipak neka vrsta odbijanja - a ko još voli da bude odbijen? Iako je svima jasno da ne možete privući sve muškarce, istovremeno sigurno želite da se uverite da ne odbacujete dobre.

Pa, pogledajte znake koji pokazuju da možda nesvesno to upravo i radite.

1. Uzimate njegovu ulogu

Živimo u društvu u kojem su žene stvarno promenile svoju tradicionalnu ulogu. Ovo je sjajno, ali kao rezultat, mnogi muškarci se sve više osećaju manje "muško". Međutim, muškarci će uvek imati različite uloge u svetu i u odnosima, a kada pokušate da preuzmete tu ulogu, odnos se približava kraju.

2. Vi ste vaš najgori neprijatelj

Da li je to trauma iz detinjstva ili prošlih veza, ali ne možete očekivati da partner ostane sa vama ako sami sebe sabotirate. Dobar čovek vas neće ostaviti bez razloga. Iako je teško priznati da ste ponekad vi problem, važno je suočiti se s tim.

3. Vaše reakcije su zapečatile vašu sudbinu

Da li su vam rekli da ste nesigurni, tražite previše i slično? Stvarno je bolno čuti ove reči, uglavnom zato što verovatno mislite da niste takvi. Ali svi mi možemo dopustiti da nas savladaju emocije. Muškarci bukvalno razumeju reakcije žena.

Čak i kada ne mislite tako, vaš partner će verovatno promeniti svoje mišljenje o vama. Pokušajte da kontrolišete svoje reakcije i razmislite dobro pre nego što nešto kažete.

Dobar muškarac će biti spreman da vas učini srećnom, ali ne možete to očekivati ako ne vratite istom merom.

Autor: S.M.