Varam devojku s njenom PREZGODNOM mamom, ne mogu da joj odolim: Šok ispovest mladića

Mladić iz Velike Britanije priznaje da vara devojku sa njenom majkom, ženom od 39 godina koja mu je šefica u radnji, i sada je pod pritiskom da ostavi ćerku i nastavi vezu sa majkom. Kaže da još voli devojku, ali da ga "razvaljuje" to što s majkom ima najbolji intimni odnos u životu.

Devojka je predivna, ali njena mama je neodoljiva

Draga Didre, varam svoju devojku sa njenom zgodnom mamom i sada ona hoće da je ostavim zbog nje.

Sa devojkom sam godinu dana. Meni je 24, njoj je 20. Živi sa majkom, koja ima 39 godina, izgleda odlično i drži jednu prodavnicu sendviča. Kod nje radim, tako sam i upoznao svoju devojku, koja je frizerka.

Moja devojka često izlazi sa drugaricama. Nemam problem s tim, ali ponekad popije toliko da je baš briga kako će stići kući. Brinem za nju.

Pre par nedelja izašla je u provod, ponovo se jako napila. Jedan moj drug ju je video i poslao mi poruku. Zvao sam je i žestoko smo se posvađali. Rekla je da će taksijem doći kući, pa sam otišao kod njene majke da je sačekam. Onda je ponovo zvala da kaže da ipak ostaje kod drugarice.

Besneo sam. Njena majka me pitala šta se desilo, pa sam joj ispričao. Stavila mi je ruku oko ramena, verujem da je htela da me uteši, ali me je poljubila. Uzvratio sam joj, jako.

Počela je da mi skida farmerke i košulju, ja sam joj podigao haljinu i završili smo u divljem seksu u dnevnoj sobi. Znao sam da dugo nije bila ni sa kim, muž ju je ostavio pre dosta godina. U tom trenutku osećao sam da je to istovremeno i potpuno pogrešno i potpuno prirodno.

Od tada imamo redovan seks, ponekad i posle posla, u prostoriji iza radnje. Počinjem da se zaljubljujem u nju, ali i dalje volim svoju devojku. Njena majka sada pokušava da me navede da raskinem sa ćerkom, a ja se užasno osećam zbog toga.

Svaki put kada krenem na posao ubeđen sam da ću joj reći da ovo više ne funkcioniše i da moramo da prekinemo. Onda je vidim, sav razum nestane i ponovo završimo u krevetu.

Savetnica odgovara:

Tajna veza i zabranjen intimni odnos uvek deluju moćno. Tvoja ljubavnica je polaskana što je posle godina samoće poželi jedan strastven, mlad muškarac. Ali jednog jutra će se probuditi i shvatiti šta je uradila sebi i svojoj ćerki.

Najbolji intimni odnos na svetu ne vredi ovakve vrste izdaje. U ovom trenutku ti si saučesnik u emotivnom zločinu. Već ti je loše zbog svega, a zamisli tek kako bi se osećao da tvoja devojka sazna istinu. Ili da cela priča dođe do tvojih prijatelja.

Prekini ovo sada dok još može da se zaustavi. Reci majci svoje devojke da nisi čovek za nju i zamoli je da se dogovorite da ćerka nikada ne sazna za to što se dogodilo između vas. To ne briše grešku, ali bar sprečava još veću štetu.

Sa devojkom ozbiljno razgovaraj o njenim izlascima. Reci joj da je previše izložena kada je skoro pijana i bez tebe. Ohrabri je da manje pije, a ti se potrudi da upoznaš njene prijatelje i da ponekad izađete zajedno. To je jedini smer koji ima smisla ako želiš da ostaneš u iole zdravoj vezi i sačuvaš bar malo obraza.

Autor: Marija Radić