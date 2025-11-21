Pred nama je Black Friday koji neće obeležiti samo sniženja, već i emocije! U svetu prepunom brzih i površnih poklona, jedan mali handmade brend odlučio je da vrati emociju, simboliku i magiju darivanja!
Postoje ljudi koji uvek iznova traže način da obraduju druge. Za njih poklon nije samo predmet, već izraz pažnje, znak ljubavi i most između srca. Iz te potrebe da se dragim ljudima pokaže koliko su posebni, nastao je brend UNIKAT na DAR, domaći brend koji je izgradio svoju prepoznatljivost na poklonima koji imaju moć da pokrenu srce.
Pokloni koji ostaju zauvek - ramovi sa makrame lutkicama
Jedan od prvih i najprepoznatljivijih proizvoda ovog brenda su ramovi sa makrame lutkicama. Svaki ram predstavlja ličnu, ručno rađenu uspomenu - malu simboličnu verziju porodice, para ili prijatelja. Lutkice su izrađene od kvalitetnog makrame konca, i svaka od njih je ručno oblikovana do najsitnijeg detalja.
Oni koji su ih dobili, kažu da ovi ramovi nisu samo dekor, već „trenutak koji je uokviren i zauvek sačuvan“. Upravo zato su postali jedan od najtraženijih personalizovanih poklona za rođendane, godišnjice, venčanja, useljenja i posebne prilike.
Kada se emocije pretvore u malene, skrivene poruke
Nakon ramova, tržište je osvojio i drugi autentični proizvod: narukvice sa tajnim porukama ispisanim Morzeovim kodom.Na prvi pogled nežne i minimalističke, ove narukvice u sebi kriju snažnu simboliku. Svaka poruka je pretvorena u tačke i crtice, a njeno značenje ne završava onim što je napisano, već je ideja da bude dopunjeno sopstvenim mislima, sećanjima, željama…
Najpopularnije poruke su:
❤️ „Divna si“
❤️ „Volim te“
❤️ „Uvek i zauvek“
❤️ „Srce zna“
❤️ „Moj svet“
❤️ „Svet je tvoj“
Narukvice su izrađene od peril hematita - kamena stabilnosti, unutrašnje snage i hrabrosti.
Uz svaku narukvicu dolazi i posebno dizajnirana kartica sa emotivnom porukom, što je čini savršenim poklonom za osobe koje volimo, cenimo, želimo da ohrabrimo ili iznenadimo.
Kupci takođe mogu naručiti personalizovan tekst - inicijale, imena, posebne datume ili tajnu poruku. Mogućnosti su neograničene.
Zašto su pokloni brenda UNIKAT na DAR posebni?
UNIKAT na DAR funkcioniše kao mala kreativna radionica u kojoj se ideje rađaju svakodnevno. Iza kulisa stoji ogromna posvećenost detaljima - mali rokovnici puni skica, beleški i inspiracija, razgovori sa kupcima koji često zajedno sa brendom pronalaze savršen poklon, i duboko razumevanje važnosti darivanja.
Ono što ih izdvaja na tržištu jeste emotivna vrednost - cilj svakog proizvoda je da probudi osećanja, da stvori uspomenu i da postane simbol veze između dvoje ljudi.
Black Friday - idealan trenutak da poklonite emociju
Za predstojeći Black Friday, UNIKAT na DAR priprema posebnu ponudu koja uključuje:
✨ popuste na najprodavanije narukvice
✨ limitirana Black Friday pakovanja
✨ mogućnost rezervacije personalizovanih poruka
✨ ranije poručivanje novogodišnjih poklona
To je savršena prilika da poklonite nešto drugačije - bilo sebi, bilo nekome ko vam znači.
Autor: Pink.rs