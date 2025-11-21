Pokloni koji govore umesto vas: Unikatni brend koji je zaludeo Srbiju sprema Black Friday iznenađenje, ovo će vaše drage osobe ostaviti bez teksta (VIDEO)

Pred nama je Black Friday koji neće obeležiti samo sniženja, već i emocije! U svetu prepunom brzih i površnih poklona, jedan mali handmade brend odlučio je da vrati emociju, simboliku i magiju darivanja!

Postoje ljudi koji uvek iznova traže način da obraduju druge. Za njih poklon nije samo predmet, već izraz pažnje, znak ljubavi i most između srca. Iz te potrebe da se dragim ljudima pokaže koliko su posebni, nastao je brend UNIKAT na DAR , domaći brend koji je izgradio svoju prepoznatljivost na poklonima koji imaju moć da pokrenu srce.

Pokloni koji ostaju zauvek - ramovi sa makrame lutkicama

Jedan od prvih i najprepoznatljivijih proizvoda ovog brenda su ramovi sa makrame lutkicama. Svaki ram predstavlja ličnu, ručno rađenu uspomenu - malu simboličnu verziju porodice, para ili prijatelja. Lutkice su izrađene od kvalitetnog makrame konca, i svaka od njih je ručno oblikovana do najsitnijeg detalja.

Oni koji su ih dobili, kažu da ovi ramovi nisu samo dekor, već „trenutak koji je uokviren i zauvek sačuvan“. Upravo zato su postali jedan od najtraženijih personalizovanih poklona za rođendane, godišnjice, venčanja, useljenja i posebne prilike.

Kada se emocije pretvore u malene, skrivene poruke

Nakon ramova, tržište je osvojio i drugi autentični proizvod: narukvice sa tajnim porukama ispisanim Morzeovim kodom.Na prvi pogled nežne i minimalističke, ove narukvice u sebi kriju snažnu simboliku. Svaka poruka je pretvorena u tačke i crtice, a njeno značenje ne završava onim što je napisano, već je ideja da bude dopunjeno sopstvenim mislima, sećanjima, željama…

Najpopularnije poruke su:

❤️ „Divna si“

❤️ „Volim te“

❤️ „Uvek i zauvek“

❤️ „Srce zna“

❤️ „Moj svet“

❤️ „Svet je tvoj“

Narukvice su izrađene od peril hematita - kamena stabilnosti, unutrašnje snage i hrabrosti.

Uz svaku narukvicu dolazi i posebno dizajnirana kartica sa emotivnom porukom, što je čini savršenim poklonom za osobe koje volimo, cenimo, želimo da ohrabrimo ili iznenadimo.

Kupci takođe mogu naručiti personalizovan tekst - inicijale, imena, posebne datume ili tajnu poruku. Mogućnosti su neograničene.

Zašto su pokloni brenda UNIKAT na DAR posebni?

UNIKAT na DAR funkcioniše kao mala kreativna radionica u kojoj se ideje rađaju svakodnevno. Iza kulisa stoji ogromna posvećenost detaljima - mali rokovnici puni skica, beleški i inspiracija, razgovori sa kupcima koji često zajedno sa brendom pronalaze savršen poklon, i duboko razumevanje važnosti darivanja.

Ono što ih izdvaja na tržištu jeste emotivna vrednost - cilj svakog proizvoda je da probudi osećanja, da stvori uspomenu i da postane simbol veze između dvoje ljudi.

Black Friday - idealan trenutak da poklonite emociju

Za predstojeći Black Friday, UNIKAT na DAR priprema posebnu ponudu koja uključuje:

✨ popuste na najprodavanije narukvice

✨ limitirana Black Friday pakovanja

✨ mogućnost rezervacije personalizovanih poruka

✨ ranije poručivanje novogodišnjih poklona

To je savršena prilika da poklonite nešto drugačije - bilo sebi, bilo nekome ko vam znači.

Autor: Pink.rs