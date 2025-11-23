Samo 1 pokret tokom sek*a ženu najbrže dovede do orgazma: Evo šta najviše vole u krevetu

Postoji samo 1 pokret tokom seksa koji žene najbrže dovede do orgazma - tajna je prosta!

Svaka žena u krevetu voli nešto drugo. Međutim, prema istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu Indijana, postoji jedan određeni pokret koji je naročito omiljen kod žena.

Žene često završe kraćih rukava u krevetu: dok 95 posto muškaraca skoro uvek doživi orgazam, žene dožive u heteroseksualnoj vezi u proseku tek u 65 posto slučajeva vrhunac. Ta razlika je frustrirajuća – i pod hitno trena da se nešto uradi protiv toga.

Evo šta žene najviše vole u krevetu

U istraživanju je učestvovalo 1.055 ispitanica. Pitali su ih koji pokreti najviše uzbuđuju žene za vreme seksa. Takođe je i intenzitet igrao važnu ulogu kod ispitivanja.

Čak 63 posto ispitanica izjavilo je da najlakše postižu orgazam kad se za vreme seksa kreću gore-dole (npr. u jahaćem položaju).

Ostale ispitanice preferiraju kružne pokrete. Osim toga, više od polovine ispitanih žena dolazi do orgazma lakim do srednjim pritiskom. Oko šest posto žena preferira kombinaciju vrlo nežnog do intenzivnog pritiska. Ovo je samo još jedan dokaz da žene nisu uopšte toliko komplikovane.

Pokret nije sve: Uloga komunikacije i predigre

Iako je istraživanje jasno ukazalo na jedan najefikasniji pokret, važno je zapamtiti da je svaka žena jedinstvena. Statistika služi kao odličan vodič, ali ne kao jedino pravilo.

1. Značaj verbalne komunikacije

Taj jedan pokret tokom seksa donosi najbolje rezultate kada je praćen iskrenom komunikacijom. Partneri moraju razgovarati o intenzitetu, brzini i pritisku. Čak i „gore-dole“ pokret može imati različite varijacije koje odgovaraju isključivo vašoj partnerki. Nemojte se bojati da pitate: direktna komunikacija je najbrži put do vrhunca.

2. Zanemarena prednost predigre

Istraživanje se fokusiralo na vreme tokom samog čina, ali ne smemo zanemariti značaj predigre. Efikasnost tog jednog pokreta drastično se povećava ako je žena već uzbuđena i opuštena. Uložite vreme u predigru kako biste osigurali da je njeno telo spremno za orgazam!

Ključ je u znanju i slušanju

Istraživanje je otkrilo ključni obrazac: vertikalno kretanje je put kojim najbrže dovede do orgazma većinu žena. Međutim, prava tajna nije samo u pokretu, već u tome što sada znate šta da tražite. Iskoristite ovo znanje kao alat za otvoren razgovor i prilagođavanje!

Autor: A.A.