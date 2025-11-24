Šokantni rezultati istraživanja: Evo koliko često se žene samozadovoljavaju

Nova istraživanja pokazuju da žene masturbiraju ređe nego muškarci, ali i da se odnos prema ženskom solo seksu postepeno menja.

Prosečna žena, prema podacima istraživača, upušta se u masturbaciju otprilike jednom nedeljno, dok muškarci to rade znatno češće.

Zanimljivo je da je veliki procenat ispitanica više od trećine izjavilo da nikada nije masturbiralo, što ukazuje da stigma i dalje postoji, iako slabi.

Stručnjaci naglašavaju da je solo seks prirodan način za oslobađanje od stresa i bolje upoznavanje sopstvenog tela, a pozitivan odnos prema vlastitim željama važan je deo seksualnog zdravlja.

Autor: Marija Radić