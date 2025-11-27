6 kuhinjskih predmeta koji vam mogu poslužiti kao IGRAČKE u spavaćoj sobi

Ne morate imati gomilu novca niti se*s-šop na svakom ćošku da biste uživali u se*sualnim igračkama.

Se*sualne igračke za unapređenje vašeg senzualnog i se*sualnog zadovoljstva možete pronaći baš u svom domu. Zapravo, skoro sve u vašem domu možete pretvoriti u izuzetno zabavne se*sualne igračke. Predmete koji služe ovoj dvostrukoj svrsi nazivam „pervertibili“, a kuhinja je jedno od najboljih mesta da ih pronađete.

Kuhinjski pervertibili su sjajni jer:

šire vašu erotsku maštu

štede vam mnogo novca

pružaju sate s*ksi zabave

Avantura počinje kada vi i partner započnete potragu za pervertibilima. Postoji toliko kuhinjskih stvarčica koje su na divan način nevaljale. Ako ste i malo kao ja, smejaćete se do suza (ili vrisnuti od užasa) dok zamišljate erotsku svrhu svih svojih kuhinjskih predmeta. Neki pružaju senzacije, a neki su dobri za igrice sa udarcima (pljas!).

Kockice leda

Želite da osetite malo hladnoće dok se stvari zagrevaju između vas i te posebne osobe? Pređite kockicom leda po telu, od glave do pete. Kockice leda su potpuno prirodna senzualna zabava. Iako možda mislite da su najbolje leti, uskoro ćete otkriti da kockica leda na koži ponekad može delovati kao vatra, naročito ako imate povez preko očiju - dve senzacije u jednoj!

Bockalica za testo

Ovaj fantastični mali uređaj prvobitno je namenjen da iz testa izbaci višak vazduha, ali može se koristiti i za golicanje vaših čula. Pokušajte da je pomerate gore-dole po unutrašnjoj strani butine ili duž leđa vašeg partnera kao uvod u masažu.

Špatula

Isprobajte malo „igranja sa udarcima“ uz silikonsku špatulu. Lagana je i lakša za rukovanje od tradicionalnog udarača. Možete je koristiti za blaga (ili ne tako blaga) pljeskanja po mišićavim delovima tela. Samo se držite podalje od stopala, stomaka, kičme i bubrega.

Štipaljke za kese za grickalice

Štipaljke za kese namenjene su zatvaranju kesica za grickalice, ali ako ih koristite sa oprezom, možete ih preokrenuti za igru. Mnogi ljudi ih vole kao stezaljke za bradavice, ali možete ih koristiti kao igračke za štipanje gotovo bilo gde na telu. Samo imajte na umu da će, što duže držite štipaljke na koži, senzacija biti intenzivnija kada ih skinete. Zato počnite sa samo nekoliko sekundi ili do jednog minuta da biste videli kako deluje. Ovo je sjajan način da povećate osetljivost i istražite tanku granicu između bola i zadovoljstva. Ako vas štipaljke navedu da istražite kupovne stezaljke za bradavice, možete pronaći one sa podesivom jačinom pritiska i izrađene od različitih materijala.

Autor: S.M.