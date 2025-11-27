Kako je Metju Mekonahi pronašao ženu svog života? Jedan erotski san ga je 'otreznio'

Čuveni glumac Metju Mekonahi je fanovima, putem svog njusletera "Lyrics of Living", otkrio male, ali značajne detalje iz privatnog života.

Metju Mekonahi je ispričao da je zahvaljujući jednom erotskom snu pronašao ljubav svog života, piše "Us Weekly".

"U svojim srednjim tridesetim tražio sam životnu ljubav, najboljeg prijatelja i majku svoje dece. Tražio sam više, tražio sam samo jednu, tražio sam nju, a onda sam imao jedan 'vlažni san'".

Video je starijeg sebe, kaže, kako sedi u stolici za ljuljanje na tremu svog doma. Nije bio sam, već su mu društvo pravile 22 žene sa kojima ima 88 dece, a tu su čak bila i 22 vozila.

Mekonahi je istakao da u snu nije bio oženjen tim ženama, ali da su predstavljale spokoj i sreću koju je dugo tražio. Takođe je ispričao da je svako pojedinačno dete simbolizovalo po jednu godinu njegovog života, a razlog njihovog okupljanja bila je proslava njegovog 88. rođendana.

"Svaka žena je bila mirna i zadovoljna, a svako dete se smejalo i bilo je zdravo. Svi smo se jako dobro poznavali", napisao je.

Ispričao je da su ga lepe uspomene vezivale za te žene.

"Svaka majka i ja delili smo idilične uspomene, u drugom delu sna deca su sedela u mom krilu", rekao je, te otkrio da su na kraju sna napravili i jednu porodičnu fotografiju.

Vreme je

Metju Mekonahi ispričao je da mu je ovaj san dosta pomogao da osvesti svoju životnu želju - da postane otac. Takođe je istakao da je zahvaljujući ovom "duhovnom buđenju" prestao da traži savršenu ženu.

"To je bio duhovni znak, poruka da se predam, da prestanem sa namernim traganjem za savršenom ženom i da prihvatim prirodan proces selekcije, da je pronađem, da ona pronađe mene, ili da se to jednostavno ne desi. Tako sam prestao da je tražim."

A onda...

Nakon što je odustao od potrage za ženom svog života, dogodilo se nešto neočekivano. Posle tri meseca upoznao je Kamilu Alveš, svoju sadašnju suprugu, u jednom baru u Los Anđelesu.

"Posle tri meseca sam upoznao Kamilu", napisao je. "Dvadeset godina kasnije, ona je i dalje jedina žena s kojom sam hteo da izađem na sastanak, da spavam ili da se probudim pored nje."

Autor: S.M.