Mislili su da idu ka RAZVODU, a onda im je SVINGERSKI NAČIN ŽIVOTA spasio brak!

Ne radi se samo o pukim intimnim odnosima sa drugim ljudima, već i o uživanju u zajedničkim izlascima.

Nakon što su prošli kroz težak period u svojoj vezi, jedan par je pomislio da njihov brak ide ka razvodu. Međutim, ubrzo su otkrili kako neobičan hobi ne samo da može da ih spase, već i da dovede do jače zajednice nego ikada ranije.

Džem Džouns, 44, i njen suprug Dez, 41, prvi put su se upoznali na Tinderu 2015. godine i odmah su uspostavili snažnu povezanost. Zatim su se venčali i osnovali porodicu, a 2021. godine zajedno su pokrenuli građevinski biznis. Međutim, pritisci zbog toga što su postali poslovni partneri ubrzo su uzeli danak na njihov odnos.

- Pokretali smo novi posao i potpuno smo se uhvatili u koštac sa poslovnim životom i stresom zbog svega toga i jednostavno nismo imali vremena jedno za drugo - objasnila je Džez u podkastu "Wanderlust Swingers".

- Bili smo u lošem stanju i umalo se nismo razišli, mislili smo da je to skoro kraj.“

Ponovno povezivanje

Par, koji se bio upustio u svingerski način života nakon pet godina veze, pre nego što je on „pao u drugi plan“, odlučio je da ga ponovo uvede u svoj odnos.

I sada zasluge za spas svoje veze pripisuju upravo tom načinu života.

- Samo smo se ponovo povezali i rekli "ovo je ono što nam je nedostajalo u životu" - rekla je Džez, koja dolazi iz Bornmuta, u Dorsetu.

Dez je dodao da im je odlazak na njihov prvi svingerski događaj nakon povratka tom načinu života pomogao da unaprede komunikaciju. Objasnio je da im je razgovor o njihovim osećanjima u vezi sa svingovanjem pomogao da uspostave otvoren dijalog o svemu, od odgajanja dece do kućnih poslova.

Par je ubrzo shvatio da je svingovanje ključan element da bi mogli da uživaju u zajedničkom životu, a Džem je pojasnila da se oni ne usmeravaju samo na to da imaju odnose sa drugim ljudima, već i da uživaju u zajedničkim izlascima kao par.

Pomaganje drugima

Sada oni „vraćaju zajednici“ i pomažu drugim parovima u spavaćoj sobi, pružajući im smernice u vezi sa svingerskom zajednicom, ukoliko se oni kojima pomažu osećaju otvorenima za to.

- Želimo da kažemo ljudima, ovo funkcioniše za nas i moglo bi da funkcioniše i za vas - objasnila je Džem, koja je akreditovani kouč.

Međutim, dodala je da parovi ne moraju nužno da krenu svingerskim putem. Ukazala je na to da postoji mnogo načina za ponovno povezivanje, uključujući i jednostavan razgovor o fantazijama u spavaćoj sobi.

- Ovo je putovanje koje treba istražiti, svako ima svoje granice. Ne morate da radite ništa što ne želite - rekao je Dez, a

Džem je dodala:

- Ključ je u tome da se stalno o tome razgovara.

Autor: S.M.