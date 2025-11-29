Ovo su 3 sigurna znaka da žena želi s vama u krevet

Iako to najčešće neće priznati, jer žele da ostanu pristojne, postoje mali signali kojima vam žena stavlja do znanja da želi s vama da se upusti u seksualni odnos.

Bilo da ste tek nekoliko puta izašli ili ste u vezi već godinama, ženama nije uvek prijatno da kažu da bi se s vama upustile u seksualne odnose. I nije to zato što vas se stidi ili joj je neprijatno, nego jednostavno žene žele da budu pristojne i ne žele da muškarac pomisli nešto ružno o njima. Iako to skrivaju, postoje brojni znakovi kojima žene zapravo odaju da bi s vama završile u krevetu.

Njene ruke

Ako ruke drži čvrsto uz svoje telo sigurno joj nije do seksa. Ali ako vas češka, mazi po vratu, drži za ruku, neprestano dodiruje, znači da slobodno možete krenuti u akciju.

Ubrzano diše

Kada se osoba uzbudi, disanje postaje brže i teže. Otkucaji srca se povećavaju, a organima je potrebno više kiseonika. Ako primetite jedan od tih signala, ne ustručavajte se da je odvedete u spavaću sobu.

Pokreti kukova

Ako se ljubite i osećate da ona neprestano pomera kukove, sigurno bi otišla korak dalje s vama. Ako i dođe do seksa, pratite njene pokrete kukova, sinhronizujte se i nezaboravni vrhunac vam je oboma zagarantovan.

Autor: S.M.