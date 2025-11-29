AKTUELNO

Lifestyle

Ovo su 3 sigurna znaka da žena želi s vama u krevet

Izvor: Večernji.hr, Foto: Pexels ||

Iako to najčešće neće priznati, jer žele da ostanu pristojne, postoje mali signali kojima vam žena stavlja do znanja da želi s vama da se upusti u seksualni odnos.

Bilo da ste tek nekoliko puta izašli ili ste u vezi već godinama, ženama nije uvek prijatno da kažu da bi se s vama upustile u seksualne odnose. I nije to zato što vas se stidi ili joj je neprijatno, nego jednostavno žene žele da budu pristojne i ne žele da muškarac pomisli nešto ružno o njima. Iako to skrivaju, postoje brojni znakovi kojima žene zapravo odaju da bi s vama završile u krevetu.

Njene ruke

Ako ruke drži čvrsto uz svoje telo sigurno joj nije do seksa. Ali ako vas češka, mazi po vratu, drži za ruku, neprestano dodiruje, znači da slobodno možete krenuti u akciju.

Ubrzano diše

Kada se osoba uzbudi, disanje postaje brže i teže. Otkucaji srca se povećavaju, a organima je potrebno više kiseonika. Ako primetite jedan od tih signala, ne ustručavajte se da je odvedete u spavaću sobu.

Pokreti kukova

Ako se ljubite i osećate da ona neprestano pomera kukove, sigurno bi otišla korak dalje s vama. Ako i dođe do seksa, pratite njene pokrete kukova, sinhronizujte se i nezaboravni vrhunac vam je oboma zagarantovan.

Autor: S.M.

#Disanje

#Krevet

#RUKE

#Seks

#Žena

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Naučite da ih prepoznate: Ovo su 3 sigurna znaka da žena želi seks s vama

Lifestyle

Svaki muškarac očekuje ovo od partnerke, ali nikad neće da otvoreno kaže

Domaći

OVO JE ŽENA S KOJOM JE ASMIN VARAO ANELI, UŽIVALI U DUBAIJU, MUSTAFA ZNAO SVE: Zgodna brineta ima dete sa mužem poznate pevačice, procurile i Durdžiće

Horoskop

Dobro pazite kad im poveravate tajne! Ova 3 znaka Zodijaka su ubedljivo najveće tračare

Domaći

NEMAM ŠTA DA RAZGOVARAM SA STEFANI: Munjezova majka za Pink.rs otkrila da Grujićevoj neće zaboraviti skrivanje bebe, ne krije da joj to neće oprostiti

Horoskop

KRAJ GODINE U ZNAKU OVA TRI ZNAKA Vreme je da naplate 2025. i lepo profitiraju DECEMBARSKI HOROSKOP ĆE IH BAŠ OBRADOVATI