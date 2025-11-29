Kako da muškarac "izgubi glavu" za vama već na prvom sastanku?

Prvi sastanak sa muškarcem zadaje veliku tremu svakoj ženi, a sigurno ste se bar nekad pitale na koji način možete da ga "naterate" da već tada počne da misli o vama...

Kako ostaviti pravi utisak i "primorati" ga da se zaljubi u vas? Večito pitanje koje muči mnoge, a da li postoji odgovor? Evo nekoliko koraka koje možete slediti kada su ljubavni odnosi u pitanju.

Verovatno ste uzbuđeni pre prvog sastanka. Ali, ne dozvolite sebi da sve pokvarite: nemojte se svađati i ne žurite sa stvarima. Ne bi trebalo da izgledate kao da vam je poslednja šansa - ovo će uplašiti gospodina. Na kraju, on upravo traži vašu pažnju, a ne obrnuto. Dakle, najsigurnije taktike su cool šarm, besprekorna ljubaznost i dobra volja.

Poštujte sebe i njega

Budite tačni. Kasni dolazak devojke smatran je delom "rituala". A danas je vreme veoma skupo - i nemate pravo na ovakve greške. Britanci kažu: "Telefon postavljen na sto je pljuvanje u lice sagovorniku." Stavite telefon u torbu.

Morate znati svoju vrednost

Nisu vam otvorili vrata restorana, nisu vam dali kaput i nisu pružili ruku kad ste se spustili niz stepenice? Čini se da ovaj sastanak nije samo prvi, već i poslednji!

Obucite se malo elegantnije nego što očekuje

Ne radi se o dekolteu i mini suknji. Zamislite kako lebdite po restoranu u elegantnoj haljini, a svi posetioci vas posmatraju. Definitivno će biti impresioniran tako spektakularnim izgledom.

Izgradite dijalog ispravno

Došli ste da bolje upoznate osobu i odlučite o planovima za budućnost, a ne da govorite ili ne slušate. Stoga, ne opterećujte čoveka svojim problemima i tugama (i još više, ne posvetite veče opisujući kakvo kopile je bio vaš bivši) - ovo nije vreme za takve teme. Budite oprezni i dobar sagovornik: ne prekidajte, ali budite sigurni da kažete nešto o temi. Šale i duhovitosti su dobrodošli: svi vole pozitivne ljude sa smislom za humor.

Kompliment

Šta možemo reći o muškarcima koji laskaju - da i oni stvarno vole da im se dive. Neka vam ne bude teško da primetie da ima lep džemper.

Pazite na neugodne pauze

Nespretna pauza je zapravo alarm. Obično, ako se ljudi simpatišu i zanimljivi su jedno drugom, razgovor je spontan i ne možete da prestanete da pričate. Ali postoji i druga opcija: gospodin vas je toliko fascinirao ali uz to je zabrinut, stidljiv i izgubljen. U ovom slučaju možete pomoći čoveku tako što ćete šalom ili pričom prekinuti tišinu. Biće zahvalan.

Pogledajte ga u oči

Na prvom sastanku ljudi se stide i skrenu pogled, tako da ih ne osuđujte pre vremena. U međuvremenu, psiholozi insistiraju: deset sekundi "oči u oči" je dovoljno za zaljubljivanje.

Završite sastanak pravilno

Vrlo je važno kako se sastanak završava, da li će muškarac nazvati sutradan i u kakvom ćete raspoloženju čekati sledeći sastanak. Zato budite izuzetno ljubazni i simpatični. Nasmejte se, zahvalite se na večeri i recite da je bilo prijatno, čak i ako postoje sumnjivi trenuci.

Zaključivanje sastanka nečim više od laganog zagrljaja i nevinog poljupca u obraz se ne preporučuje - čak i ako se stvarno želite predati njemu. U suprotnom, rizikujete da uništite sav probuđeni interes. Pored toga, jači pol je tradicionalan - većina veruje da je devojka koja je pristala na seks na prvom sastanku nužno "laka roba".

Autor: S.M.