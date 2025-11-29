ODUŠEVIO BI SVAKU ŽENU: Retko romantično priznanje princa Vilijama

Neočekivan i dirljiv trenutak dogodio se tokom zvanične posete princa Vilijama severnom Velsu kada je u razgovoru istakao koliko mu je važna snažna podrška u životu

Neočekivan romantičan trenutak dogodio se u severnom Velsu kada je princ Vilijam, na svom službenom putovanju, progovorio o svojoj supruzi Kejt Midlton. Iako članovi kraljevske porodice retko dele intimne emocije u javnosti, Vilijam je još jednom pokazao koliko nežno i s poštovanjem govori o voljenoj Kejt.

Tokom posete sedištu organizacije Youth Shedz u mestu Mohdre, princ je razgovarao s mladima koji su podelili svoja iskustva o tome kako im je projekat pomogao da savladaju akademske poteškoće i osećaj usamljenosti. Upravo se u tom trenutku dogodila mala, ali značajna romantična gesta.



Dok je govorio o važnosti podrške u teškim trenucima, Vilijam je pohvalio Kejt nazvavši je osobom na koju se uvek može osloniti.

Kako prenosi britanski Dejli mejl, u razgovoru s osnivačem udruženja Scottom i njegovom suprugom Sian, princ je naglasio koliko je u životu važno imati pouzdanu, snažnu podršku, a tom je prilikom dodao i rečenicu koja je raznežila mnoge: 'Iza svakog prosečnog muškarca stoji još bolja žena.'

Autor: S.M.