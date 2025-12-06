Droga, ali stvarno: Jedna vrsta ljubavi može sabotirati sreću i životni uspeh

Ako ste se ikada borili sa turbulentinom vezom ili pokušavate da se oporavite nakon teškog raskida, ovo otkriće je posebno važno.

Da li ste ikada bili toliko opčinjeni partnerom da imate utisak kao da vam sva mentalna energija odlazi na njega? Mnogi se pitaju: može li prevelika vezanost za partnera otežati fokus, rad i svakodnevno funkcionisanje?

Prema nauci – može.

"Zavisnička" ljubav i opsesija kao tihi saboteri

Novo istraživanje tima na čelu sa Giacobbeom ispitivalo je vezu između simptoma zavisnosti od ljubavi i subjektivnog osećaja mentalnog funkcionisanja. U studiji na 600 odraslih Italijana, osobe sa blagim do izraženim simptomima ove zavisnosti prijavile su viši nivo anksioznosti i depresije nego oni koji simptome nisu imali.

Zašto mozak reaguje kao da je ljubav - droga?

Koncept “love addiction” zasniva se na nalazima da mozak može reagovati na osobu isto kao na supstancu od koje se razvija zavisnost. Ljudi koji se osećaju “zavisno” od bivšeg partnera često iskuse:

- opsesivne misli i nemogućnost da prestanu da razmišljaju o njemu;

- snažnu potrebu za kontaktom, čak i kada im to šteti;

- osećaj gubitka kontrole;

- impulsivne i kompulzivne postupke;

- jake emocije poput straha, besa i tuge.

Drugim rečima, partner ili bivši partner postaje stimulans koji upija gotovo svu mentalnu energiju.

Zavisnost i hiperfiksacija idu ruku pod ruku

Kao i kod drugih vrsta zavisnosti, bilo da je u pitanju droga, igra ili aparat za kockanje, mozak fiksira jedan stimulans kao centralni deo života. Sve ostalo postaje sporedno.

Upravo zato "zavisnička" ljubav može da naruši:

- radnu memoriju

- kontrolu impulsa

- koncentraciju

- emocionalnu stabilnost

Kada je osoba opsesivno fokusirana na partnera, to značajno odvlači pažnju od škole, posla, prijatelja, porodice i ličnih interesa. Problemi sa pamćenjem i pažnjom zapravo su posledica te preokupiranosti.

Ljudi koji se osećaju “zavisno” od partnera opisuju to iskustvo kao iscrpljujuće, uznemirujuće i potpuno okupirajuće. Ako se i sami borite sa problematičnom vezom ili teško podnosite raskid, važno je znati da postoji pomoć.

Autor: Jovana Nerić