POJAČAVAJU INTIMNE ODNOSE! Znate li šta su NEKING i PETING?

Ukoliko želite da iskusite pravi doživljaj, ove stvari bi trebalo da uvrsite u vaša intimna druženja.

Se*sualni odnosi su mnogo više od proste penetracije. To je ceo doživljaj, čiji je možda i najvažniji deo predigra. Ukoliko se opustite i prepustite tokom nje i sam čin će biti mnogo bolji i intenzivniji.

Tokom predigre, važno je da uvrstite i nešto (ili sve) od navedenog:

Peting

Peting uključuje sve vrste dodira i maženja osim penetracije, a može dovesti do orgazma kod oba partnera. Mnogi parovi, naročito mladi, uživaju u petingu, dok se neki odrasli parovi odlučuju za njega umesto penetrativnog se*sa zbog straha od bolesti ili nelagodnosti.

Neking

Neking, s druge strane, podrazumeva dodirivanje lica i grudi, ali bez uključivanja genitalnog područja. Iako ne završava često orgazmom, neking može biti vrlo prijatan i doprinosi bliskosti i ljubavi među partnerima. Može se smatrati svedenim oblikom petinga, ali i bez toga ima svoju vrednost u odnosima.

