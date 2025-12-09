NAJGORE STRANE DEJTINGA DANAS: Od lažnih profila do emotivnih zombija – ljubav nikad nije bila teža!

Iako su aplikacije za upoznavanje obećavale da će nam olakšati život, mnogi danas tvrde da je dejting scena postala prava džungla u kojoj prežive samo najuporniji. Donosimo pregled NAJGORIH strana današnjeg dejtinga koje su, nažalost, postale svakodnevica.

1. Lažni profili Nikada ne znaš ko je stvarno sa druge strane ekrana. U eri filtera, fotošopa i veštački nasmejanih selfija, realnost je postala relativna. Mnogi na profilu izgledaju kao da su upravo sišli sa modne piste, a uživo…pa, recimo da je to potpuno druga priča. Catfishing je postao toliko čest da se ljudi plaše i da zakažu kafu.

2. Ghosting Jedan dan pišu „Dobro jutro“, drugi dan puf – kao da nikada nisu postojali. Ghosting je danas gotovo normalna pojava. Nema objašnjenja, nema poruke, nema zaključka. Jednostavno – nestanu. A onaj koji ostane? Pita se gde je pogrešio i zašto je nekome bilo toliko teško da napiše samo: „Nisam zainteresovan/a.“

3. Breadcrumbing: Mrvice pažnje koje služe da vas drže na čekanju﻿﻿ Ovo je posebna kategorija. Osoba vam se javi taman toliko da vas ne izgubi, ali nikada dovoljno da se odnos razvije. „Kako si?“, „Šta radiš?“ i povremeni emoji – taman da ostanete emotivno na udici, a da se stvar nikada ne pretvori u nešto konkretno.

4. Preveliki izbor – i niko ne može da se odluči Paradoks modernog doba: nikada nismo imali veći izbor partnera, ali nikada nije bilo teže odabrati. Ljudi stalno traže „još malo bolje“, kao da je ljubav lista za kupovinu. Mnogi imaju utisak da su postali zamenljivi – i to je možda najtužnija strana svega.

5. Površnost – sve se svodi na par fotografija Niko ne čita opis. Niko ne razmišlja o vrednostima, karakteru, humoru. Sve se odlučuje na osnovu tri slike i jedne rečenice. Ako ne izgledate instagramično, šanse se naglo smanjuju. Prava hemija i ličnost ostaju u drugom planu.

6. Emotivni zombiji Prekinuli ste komunikaciju, nastavili dalje, možda i zaboravili na tu osobu, a onda se oni vraćaju iz mrtvih, obično kasno uveče, sa porukom tipa: „Hej, šta ima?“ Nisu spremni za vezu, nisu spremni da odu – savršena kombinacija za emotivni haos.

7. Površna očekivanja i instant veze Ubrzani tempo života preneo se i na ljubav. Ako se odmah ne desi varnica, ljudi odustaju. Ako nije savršeno – ne isplati se. Ako postoji jedna jedina mana – prelazi se na sledećeg. A zapravo, prave veze se grade, a ne naručuju kao brza hrana.

Dejting današnjice može biti iscrpljujuć, ponekad surov, ali istovremeno nas tera da naučimo da cenimo prave stvari – iskrenost, pažnju, komunikaciju i sposobnost da ostanemo tu za nekoga, čak i kada je najlakše nestati.

Autor: S.Paunović