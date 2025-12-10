Ne čekajte tu poruku, već danas zaboravite na njega: Tri razloga zašto se muškarac ne javlja posle prvog sastanka

Iako može biti teško i emotivno neprijatno kada se muškarac više ne javlja posle prvog sastanka, važno je shvatiti da to nije odraz vaše vrednosti ili načina na koji ste postupile. Njegovo nečinjenje jednostavno pokazuje da nije bio za vas i da je bolje što je odmah nestao nego da se povukao tek nakon meseci ili godina veze.

Ponekad je njegova odluka zapravo dar jer vas štiti od gubljenja vremena na nekoga ko ne vidi budućnost sa vama. Mnoga istraživanja i psihološki uvidi ukazuju da su najčešći razlozi zbog kojih se muškarac više ne javlja zapravo povezani sa njegovim unutrašnjim stavovima, očekivanjima ili strahovima, a ne sa vašim postupcima ili ličnošću.

Avantura je bila jedini cilj i više ga ne zanimate

Jedan od najčešćih razloga za njegovo nestajanje jeste što ga je zanimalo samo uživanje i avantura. Čak i ako niste imali intimne odnose, njegovo odsustvo može značiti da je od vas očekivao samo površnu strast. Ukoliko je došlo do strastvene noći, a on je ipak nestao, moguće je da je izgubio interes jer je dobio ono što je želeo i sada ide dalje. Važno je shvatiti da ovo nije odraz vaše vrednosti, već pokazatelj da ste naišle na površnog muškarca.

Površna zaljubljenost ili manjak privlačnosti su nekada glavni problem

Ponekad muškarci veruju da su zaljubljeni, iako su njihova osećanja nastala iz trenutne strasti ili požude. Kada shvate da je sve bila iluzija, nestanu kako bi izbegli davanje lažnih nada.

Drugi razlog može biti nedostatak prave privlačnosti – iako imate slična interesovanja i zabavan razgovor, varnice možda nisu zaiskrile, pa on odustaje da ne bi gubio ni svoje ni vaše vreme.

Strah od vezivanja za nekoga i pristajanja na ozbiljniji odnos

Neki muškarci se uplaše kada shvate sa kakvom odlučnom i samosvesnom ženom imaju posla. Ako ste na prvom sastanku pokazale ozbiljnost i samopouzdanje, on može nestati kako bi izbegao obaveze ili emocionalnu dubinu.

Njegovo odsustvo zapravo vam štedi energiju i vreme, i otvara prostor da pronađete nekoga ko će ceniti vaš integritet i posvećenost.

Autor: Jovana Nerić