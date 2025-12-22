SITNI SIGNALI NEVERSTVA: Kada ‘bezazlene’ poruke i lajkovi postaju problem!

Flert u inboxu, lajkovanje samo jedne osobe ili provokativnih fotografija i praćenje profila sa takvim sadržajem, čuvanje tajnih razgovora…Da li je micro–cheating nova pretnja današnjim vezama?

U vreme društvenih mreža, brzo razmenjenih poruka i dostupnosti 24/7, granice ljubavne lojalnosti postaju sve tanje. Ono što nekada nije ni postojalo, danas nosi naziv micro–cheating – mali, naizgled bezazleni postupci koji mogu nagrizati poverenje u vezi. Iako nije reč o otvorenoj, fizičkoj prevari, psiholozi ističu da baš ove sitnice često prve poljuljaju sigurnost u odnosu.

Micro–cheating obuhvata ponašanja koja sama po sebi možda ne deluju opasno, ali imaju prelazni karakter – korak između obične komunikacije i emocionalne ili fizičke prevare. Radi se o gestovima koji kriju drugu nameru: interesovanje, prikrivenu privlačnost ili emocionalno ulaganje van veze.

NAJČEŠĆI OBLICI MICRO–CHEATINGA

1. Tajno dopisivanje. Razmena poruka koje brišete, skrivene notifikacije ili razgovori za koje ne želite da partner zna.

2. Suptilan flert. Koketne poruke, namigivanja, dvosmislice – “sve je to šala”, ali šalje jasne signale.

3. Previše zanimanja za jednu osobu. Pratite svaku njihovu objavu, lajkujete sve, gledate storije, komentarišete – i to redovno.

4. Emocionalno poveravanje drugoj osobi. Ako neko drugi postane prva osoba kojoj se žalite, tražite savet ili emotivnu utehu.

5. Sakrivanje informacija. Ako morate da lažete ili izostavljate detalje šta ste radili i sa kim – već ste u problemu.

6. Zadržavanje starog flerta, tenzični odnos sa bivšim i praćenje provokativnih profila. Često javljanje bivšim partnerima i održavanje tenzije lajkovanje provokativnih slika i praćenje profila koji forsiraju golotinju sklanjaju fokus sa partnera sa kojim ste.

Postavlja se pitanje - zbog čega se takve stvari dešavaju. Zbog potrebe za pažnjom, dosade, manjka ličnih granica, emotivne nezrelosti ili problema u vezi koji se guraju pod tepih.

KAKO SPREČITI MICRO–CHEATING I OČUVATI VEZU?

1. Jasno postavite granice. Dogovorite šta je za vas prihvatljivo, a šta ne.

2. Budite transparentni. Ako nešto ne biste želeli da partner radi – ni vi to ne radite.

3. Negujte vezu iznutra. Komunikacija, zajedničko vreme i nežnost smanjuju potrebu za spoljašnjom pažnjom.

4. Reagujte na vreme. Bolje je otvoriti temu kada je mala varnica, nego kad postane požar.

Da li je micro-cheating prevara? Za neke parove – da. Za druge – ne. Ključ je u tome kako se partner oseća i kakve su granice dogovorene u vezi. Ako nešto skrivate, znate da prelazite granicu.

Micro–cheating nije nužno kraj veze, ali je vrlo često prvi alarm.Ako se prepozna na vreme i reši uz iskrenost, mnogi parovi izađu iz toga jači nego pre. Ali jedno je sigurno, da u savremenim odnosima, vernost nije samo fizička – već i emocionalna i online.

Autor: S.Paunović