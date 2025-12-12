Ako vam muškarac pošalje neku od ovih šest poruka, definitivno je izgubio interesovanje

Dopisivanje danas otkriva mnogo više od samog sadržaja poruke, način na koji neko piše često govori o interesovanju, uloženom trudu i pravim namerama. Jedan kratak odgovor ne mora da znači ništa, ali kada se određeni obrasci ponavljaju, vrlo lako se vidi promena u dinamici.

Stručnjaci ističu da se pad interesovanja kod muškarca najčešće najpre primeti upravo kroz poruke koje šalje. Ovo su najčešći signali da se njegovo interesovanje polako gasi.

„Hej…“ (ili poruka od jedne reči)

Poruke koje zvuče prazno i nemaju sadržinu obično pokazuju da druga strana ne ulaže stvaran trud. Jedna reč ne nosi nikakvu energiju ni nameru, sve ostaje na vama. Psiholog i bihejvioralni stručnjak Sem Goldstin objašnjava da ljudi koji žele kontakt postavljaju pitanja, slušaju i pokazuju da im je stalo. Kada muškarac želi razgovor, vidi se po tome kako piše.

„K“ ili „Ok“

Ovakvi odgovori deluju kao znak nezainteresovanosti, posebno kada ste mu dali priliku da nastavi priču. Oni uglavnom znače: video je poruku, ali ne želi da uloži dodatni napor. Psihologinja Dženis Vilhauer naglašava da znatiželja održava dublje odnose, ako je nema, teško je graditi bliskost.

„Zauzet sam“

Svi ponekad imaju haotičan dan, ali ako se „zauzet sam“ pretvori u standardni odgovor, to može značiti da vas ne vidi kao prioritet. Stručnjak Brus Li ističe da nije održivo da samo jedna strana nosi kontakt i inicira sve. Ako mu je stalo, potrudiće se da objasni situaciju ili predloži drugo vreme za razgovor.

„Ako želiš“

Iako zvuči pristojno, ova fraza može biti prikriven znak nezainteresovanosti, posebno ako se neprestano ponavlja. Kada muškarac sve prepušta vama i nikad ništa ne predlaže, najčešće znači da nije dovoljno uključen. Terapeut Dan Bejts savetuje da prava uključenost podrazumeva inicijativu, predloge i trud.

„Javiću ti se kad budem mogao“

Ovo je možda najdirektniji pokazatelj da komunikaciju prilagođava isključivo sebi. U odnosu je prirodno da obe strane žele kontakt i trude se oko njega. Psihoterapeuti Linda i Čarli Blum navode da uspeh imaju odnosi u kojima partneri ulažu vreme i energiju jedno u drugo. Ako on to ne radi, teško da veza može napredovati.

„Zaboravio sam da ti odgovorim“

Svakome se desi da zaboravi, ali ako se ovo stalno ponavlja, najčešće znači da interesovanje slabi. Psiholog Džefri Bernstin ističe da rutina ume da smanji početno uzbuđenje i dovede do pasivnosti. Kada muškarac uzastopno „zaboravlja“ da se javi, to jasno govori da se više ne trudi da održi vezu, piše Inex.hr.

Autor: Jovana Nerić