Ovo su te godine kada žene uživaju u sek*u više nego ikada - ovaj zanimljiv odgovor je dala nauka

Evo koje je to doba kada žene najviše uživaju u seksu.

Žene doživljavaju seksualni vrhunac u 30-im godinama.

Svi smo čuli mitove o tome kada žene doživljavaju svoj seksualni vrhunac, ali najnovija istraživanja otkrivaju pravi odgovor. Mnoge žene misle da je to u njihovim 20-ima, ali zapravo, 30-e godine predstavljaju najuzbudljiviji period kada je seks najuzbudljiviji i najzadovoljavajući.

Seksualni nagon kod žena je pod velikim utjecajem hormona poput testosterona i estrogena, koji se mijenjaju tokom života. Iako mnogi smatraju da je testosteron samo muški hormon, on također igra ključnu ulogu u zdravlju žena. U 30-ima žene se suočavaju s manjim padom testosterona, ali estrogen i dalje ostaje visoki, što čini ovo razdoblje idealnim za seksualnu slobodu i uživanje.

Dok prolaze kroz svoje 30-e, mnoge žene postaju samopouzdanije i slobodnije u izrazima svojih seksualnih želja, a to je ključno za bolje iskustvo u spavaćoj sobi. Tada žene znaju što im se sviđa i aktivno traže ono što žele te uživaju u seksu. Bez stresa koji ih pogađa u 20-ima, njihovo seksualno iskustvo postaje intenzivnije i uzbudljivije.

Dakle, ako ste u svojim 30-ima, sada je pravo vreme da uživate u svom seksualnom vrhuncu!

Autor: A.A.