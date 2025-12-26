Nije samo umor u pitanju: Skriveni razlozi zbog kojih nema varnica u spavaćoj sobi

Libido, odnosno seksualna želja, predstavlja jednu od najosetljivijih i najkompleksnijih oblasti ljudske seksualnosti. Njegov intenzitet može značajno uticati na kvalitet emotivnih veza, bračnih odnosa, ali i na lično zadovoljstvo i samopouzdanje pojedinca. Iako se o ovoj temi često govori šapatom ili se potpuno ignoriše, promene u libidu mogu biti prvi signal da se u telu ili psihi dešava nešto što zahteva pažnju.

Seksualna želja nije statična kategorija – ona se menja tokom života, zavisi od hormona, emocionalnog stanja, životnih okolnosti i odnosa sa partnerom. Nizak libido ne mora uvek značiti ozbiljan problem, ali ukoliko traje duže vreme, može ukazivati na dublje psihološke ili zdravstvene uzroke koje ne treba zanemariti.

Zašto libido ima ključnu ulogu u intimnom životu?

Libido se definiše kao želja za seksualnom aktivnošću, ali i kao potreba za intimnošću, bliskošću i emocionalnom povezanošću. Ovaj pojam prvi je popularizovao Sigmund Frojd, smatrajući libido osnovnom pokretačkom snagom ljudskog ponašanja.

Iako se često poistovećuje isključivo sa seksom, libido obuhvata mnogo širi spektar – od fantazija i emocionalne povezanosti do potrebe za dodirima i bliskošću. Njegov intenzitet razlikuje se od osobe do osobe i ne postoji univerzalni „normalan“ nivo seksualne želje.

Slaba želja kao česta, ali zanemarena pojava savremenog doba

Nizak libido označava smanjenu ili gotovo potpuno odsutnu seksualnu želju, interesovanje za intimnost i seksualne aktivnosti. Iako je ovo stanje često, o njemu se retko otvoreno govori, što dodatno produbljuje osećaj nelagode kod onih koji se sa njim suočavaju.

Prema istraživanjima, značajan procenat žena i muškaraca tokom života iskusi period smanjenog libida. Uzroci mogu biti brojni – od psiholoških faktora poput stresa, anksioznosti i depresije, do hormonskih promena, hroničnih bolesti i neželjenih efekata lekova.

Kako prirodnim putem povećati libido i povraiti želju?

Ukoliko nizak libido nema ozbiljan medicinski uzrok, promene u načinu života mogu imati veliki uticaj. Redovna fizička aktivnost, kvalitetna ishrana i dovoljno sna pomažu u regulaciji hormona i poboljšanju opšteg stanja organizma.

Smanjenje stresa, otvorena komunikacija sa partnerom i, po potrebi, razgovor sa stručnjakom mogu doprineti vraćanju seksualne želje. Libido je ogledalo celokupnog zdravlja, pa briga o telu i umu često donosi i poboljšanje intime.

Autor: Jovana Nerić