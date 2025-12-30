Kad voliš sebe – svi odnosi postaju zdraviji: Zašto briga o sebi nije sebičnost!

Ljudi koji znaju da čuvaju sebe grade jače veze, imaju više razumevanja i manje razočaranja u odnosima sa drugima.

U društvu u kome se često veliča žrtvovanje i stavljanje drugih ispred sebe, briga o sopstvenim potrebama neretko se pogrešno doživljava kao sebičnost. Ipak, istina je potpuno drugačija – ljubav prema sebi je temelj svakog zdravog odnosa. Bez nje, čak i najiskrenije emocije lako se pretvore u frustraciju, zavisnost i emotivni umor.

Kada ne vodimo računa o sebi, često očekujemo da drugi popune praznine u nama. Tražimo potvrdu, razumevanje i sigurnost spolja, umesto da ih najpre izgradimo iznutra. Upravo tada nastaju problemi – prevelika očekivanja, razočaranja i osećaj da nismo dovoljno cenjeni.

Briga o sebi znači da poznajemo svoje granice. Da znamo kada treba da stanemo, kada da kažemo „ne“ i kada da se povučemo bez osećaja krivice. Ljudi koji poštuju sebe lakše poštuju i druge, jer ne ulaze u odnose iz potrebe, već iz izbora.

Važno je razumeti da ljubav prema sebi ne znači zanemarivanje drugih. Naprotiv – ona nas čini strpljivijim, empatičnijim i emotivno stabilnijim. Kada smo zadovoljni sobom, ne reagujemo iz povređenosti, ne prebacujemo krivicu i ne očekujemo da nas neko spase.

Zdravi odnosi se ne grade na odricanju sebe, već na ravnoteži. Kada brinemo o svom mentalnom i emotivnom zdravlju, imamo više snage da budemo tu za ljude koje volimo. Tada ljubav nije teret, već podrška.

U praksi, briga o sebi može da znači mnogo toga: vreme za odmor bez griže savesti, jasno izražavanje potreba, udaljavanje od toksičnih odnosa, ali i prihvatanje sopstvenih mana. To su mali, ali ključni koraci ka kvalitetnijem životu i zdravijim vezama.

Na kraju, važno je zapamtiti – ne možeš iskreno voleti druge ako stalno zanemaruješ sebe. Ljubav prema sebi nije luksuz, niti slabost. Ona je osnova svakog odnosa koji traje, raste i donosi mir.

Autor: S.Paunović