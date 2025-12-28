Posle kombinacije za jednu noć obavezno uradite ovo, čak i kad vam je prva ideja da pobegnete

Veze za jednu noć danas su postale toliko uobičajene da gotovo svako ima bar jednog prijatelja koji je „u tome“. A vrlo je moguće da ste se i sami bar jednom našli u toj situaciji.

Ali ono što dolazi posle, buđenje i jutro, često je najnezgodniji deo cele priče. Ne zna se ko treba prvi da ustane, ko da ode, a ko da se pravi da još spava. Atmosfera je čudna, tišina još čudnija, a utisak je da je neko u toj sobi već u ranu zoru izgubio volju za životom. Ipak, prema rečima kliničke seksološkinje Miše Betl, postoji jednostavan način da se to jutro preživi dostojanstveno. I ne, nije ono što vam prvo padne na pamet.

Ne ignorišete osobu pored sebe. Ne glumite hitan poslovni poziv. Ne nestajete bez pozdrava. Umesto toga – ponudite kafu.

Zvuči kao katastrofalan savet, ali iza njega stoji prilično logično objašnjenje. Seksološkinja ističe da mnogi veruju kako posle neobaveznog seksa više nema potrebe za osnovnom pristojnošću. Međutim, telo se s tim baš i ne slaže.

Naime, hormoni rade svoje: oksitocin stvara osećaj bliskosti, dopamin donosi zadovoljstvo, a prolaktin opuštenost. Ukratko, čak i ako vam je susret bio prosečan, organizam se ponaša kao da ste zajedno snimali romantičnu komediju. Zato malo pažnje, malo topline i malo ljudskosti ne znače nikakvu obavezu, samo zrelo ponašanje dvoje odraslih ljudi.

Postoji i ona „filmska“ verzija ovog saveta: dvoje prijatelja same seksološkinje završilo je u braku zahvaljujući, verovali ili ne, jutru posle izlaska. Dakle, kafa ponekad može da vodi i do veridbe. A ponekad će vas koštati samo malo vremena i sitnog novca, uloženih u osobu koju više nikada nećete sresti.

Takav je život, uvek pomalo rizičan. Ali jedno je sigurno: rečenica „Hvala na noći, hoćeš kafu?“ zvuči daleko bolje od izgovora tipa „Moram da se pravim da radim“, piše Muški magazin.

Autor: Jovana Nerić