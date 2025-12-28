Magična brojka: Postoji 'savršena' godina za brak i mnoge će iznenaditi koja je to

Da li postoji pravo vreme za venčanje? Prema novim teorijama koje su izazvale mnogo pažnje u svetu, odgovor je – da. I to veoma konkretan.

Prema istraživanjima stručnjaka Toma Grifitsa i Brajana Kristijana, idealna starost za stupanje u brak je 26 godina. Njihova tvrdnja zasniva se na tzv. pravilu od 37 odsto, matematičkom modelu koji se u psihologiji i statistici koristi kada treba doneti najbolju odluku posle faze “istraživanja”.

Kako objašnjavaju, ako osoba potencijalnog partnera traži u periodu između 18. i 40. godine života, onda trenutak kada napuni 26 godina predstavlja tačku u kojoj je “prošla dovoljno iskustva da zna šta želi, ali ne toliko da bi propustila dobre prilike”. Drugim rečima, do 26. rođendana prođe oko 37% vremena predviđenog za potragu, što je, prema ovoj teoriji, idealan trenutak da se izabere “onaj pravi”.

Stručnjaci tvrde da veze sklopljene pre ili posle ove magične brojke imaju veće šanse za česte svađe, neslaganja i različite životne prioritete. Ipak, napominju da pravilo nije savršeno jer se naše želje i kriterijumi menjaju od kasne adolescencije do četrdesetih. Ipak, statistički gledano, veća je verovatnoća da će brak potpisan sa 26 godina biti stabilniji i dugotrajniji.

Naravno, život nije matematika, ali ova teorija daje zanimljiv pogled na ljubav, vreme i odluke koje nam menjaju život. Možda “prava godina” ipak postoji.

Autor: Jovana Nerić