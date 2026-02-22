POSLE DANA ZALJUBLJENIH: Zašto poređenje poklona za dan ljubavi može više štetiti nego koristiti

Dok jedne slave romantične gestove, druge ih upoređuju – da li je takva mera ljubavi zdrava ili samo stvara pritisak i nesigurnost?

Dan zaljubljenih je za mnoge simbol pažnje i ljubavi, ali realnost često nosi i neželjene posledice. Neke žene ne mogu da se oslobode impulsa da uporede poklone svojih partnera sa poklonima prijateljica, koleginica ili poznanica. Šta je skuplje, originalnije ili emotivnije – i automatski postavljaju svoj odnos u kontekst tuđih. I dok na prvi pogled deluje kao zabavna ili bezazlena praksa, u pozadini se krije niz emocionalnih zamki.

Poređenje može stvoriti osećaj nezadovoljstva i nerealna očekivanja. Kada ljubav postaje kvantifikovana – u cveću, nakitu ili romantičnim iznenađenjima – zaboravlja se suština odnosa: pažnja, razumevanje i međusobno poštovanje. Psiholozi ističu da stalno merenje „ko je dobio više“ vodi do stresa, zavisti i rivalstva među prijateljicama, ali i do pritiska na partnere da opravdaju svoju vrednost kroz materijalne gestove.

Ovakvo poređenje često ignoriše individualne stilove ljubavi. Neki partneri pokazuju pažnju kroz vreme, razgovor ili sitne svakodnevne geste koje nisu spektakularne, ali su dugoročno značajne. Ignorisanje ovih nevidljivih oblika pažnje može stvoriti pogrešan utisak da partner nije dovoljno zaljubljen, što je daleko od istine.

Štaviše, poređenje ljubavi može narušiti samopouzdanje i unutrašnju ravnotežu. Žena koja se stalno meri sa drugima u stvari meri sopstvenu vrednost kroz tuđe standarde. Umesto da ceni svoj odnos i posebne trenutke koje deli sa partnerom, ona se fokusira na spoljašnje potvrde, što vodi do frustracije i nezadovoljstva.

Zdravo ponašanje podrazumeva prepoznavanje jedinstvenosti svakog odnosa. Ljubav se ne meri cvećem, poklonima ili luksuzom – meri se pažnjom, poštovanjem i emocionalnom bliskošću. Kada prestanemo da upoređujemo, oslobađamo prostor da u potpunosti uživamo u svom odnosu i da vrednujemo ono što zaista čini vezu posebnom.

Autor: S.Paunović