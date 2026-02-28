Kad prava osoba dođe, shvatićeš: Nikada nisi bila previše!

Nije problem u tvojoj emociji, već u tome kome si je poklanjala – vreme je da postaviš granice i prepoznaš emotivno nedostupne.

Koliko puta si čula da si previše osetljiva, previše tražiš, previše očekuješ? Vremenom počneš da veruješ da je problem u tebi. Smanjiš zahteve, utišaš emocije, praviš se da ti ne treba pažnja – samo da bi neko ostao. A istina je mnogo jednostavnija: nisi ti previše, već si davala nekome ko nije umeo da primi.

Emotivno nedostupni partneri na početku deluju misteriozno i privlačno. Ne otkrivaju mnogo o sebi, povremeno nestaju, pa se vrate sa jakim rečima i slabim delima. Drže te na distanci, ali taman toliko blizu da se nadaš. I dok ti daješ sve – vreme, razumevanje, strpljenje – oni daju minimum, tek toliko da ostaneš.

Problem nastaje kada počneš da se prilagođavaš njihovoj hladnoći. Prestaneš da pitaš gde odnos ide, praviš se da ti ne smeta što planovi ostaju nejasni i prihvataš mrvice pažnje kao dokaz ljubavi. U tom trenutku tvoje samopouzdanje polako slabi, jer ulažeš mnogo, a dobijaš malo. I umesto da preispitaš njih, počneš da preispituješ sebe.

Granice nisu zidovi, već filteri. Kada jasno kažeš šta ti treba i šta nećeš da tolerišeš, ne gubiš ljubav – gubiš one koji nisu spremni da je pruže. Osoba koja je emocionalno zrela neće te nazvati “teškom” zato što tražiš poštovanje, sigurnost i doslednost. Naprotiv, ceniće tvoju otvorenost.

Zato sledeći put kada pomisliš da si previše, zastani i zapitaj se: da li zaista tražim mnogo ili samo tražim minimum koji zaslužujem? Prava osoba neće želeti da te smanji, već da te upozna takvu kakva jesi. A kada to doživiš, shvatićeš – nikada nisi bila previše, samo si bila na pogrešnoj adresi.

Autor: S.Paunović