'Sviđala mi se dok je nisam upoznao': Rečenica koja razotkriva iluzije, projekcije i strah od realnosti!

Nije se ona promenila – promenila se slika koja je o njoj stvorena.

Na prvi pogled, rečenica „Sviđala mi se dok je nisam upoznao“ zvuči kao jednostavno razočaranje. Ali iza nje se često krije mnogo više od puke promene mišljenja. U većini slučajeva, ne radi se o tome da je druga osoba ispala drugačija, već da smo je pre upoznavanja idealizovali. Zaljubili smo se u projekciju – u verziju koju smo sami osmislili, dopunili i ulepšali.

Dok nekoga posmatramo sa distance, vidimo samo fragmente: osmeh, način govora, objave na društvenim mrežama, energiju koju emituje u prolazu. Na osnovu tih delova gradimo čitavu priču. Mozak popunjava praznine osobinama koje nam se dopadaju. Ona postaje misteriozna, nežna, ambiciozna – čak i ako to nikada nismo zaista proverili. A onda upoznavanje donese realnost: nesavršenosti, drugačije stavove, mane koje se ne uklapaju u našu zamišljenu sliku.

Ova rečenica često govori više o onome ko je izgovara nego o osobi na koju se odnosi. Ona može otkriti sklonost ka idealizaciji, ali i strah od stvarne bliskosti. Jer dok je neko fantazija, nema rizika. Stvarna osoba, sa svojim mišljenjima i granicama, traži prilagođavanje, kompromis i emocionalnu zrelost. A to nije uvek lako.

Postoji i druga strana medalje – hemija koja nestane kada misterija nestane. Privlačnost ponekad počiva na nepoznatom. Kada upoznamo nečije rutine, slabosti i svakodnevicu, magija može da splasne. To ne znači da je odnos loš, već da prelazi iz faze idealizacije u fazu realnosti. Neki su spremni za taj prelaz, neki nisu.

„Sviđala mi se dok je nisam upoznao“ zato nije samo komentar – to je sudar mašte i stvarnosti. A prava pitanja glase: da li smo zaista upoznali nju – ili smo se razočarali jer nije bila lik iz naše glave? Jer ljubav ne počinje kada nekoga zamišljamo savršenim, već kada prihvatimo da nije – i da nam je takav i dalje drag.

Autor: S.Paunović