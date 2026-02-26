Se*s bez želje: Fenomen o kom parovi ne govore, a koji polako razara veze!

Nije problem kada nema seksa – problem je kada ga ima, ali bez stvarne želje

U javnosti se stalno govori o nedostatku seksa u vezi, ali retko ko pominje mnogo kompleksniji problem – seks bez želje. To je onaj trenutak kada partneri imaju odnose jer to tako treba, da bi izbegli svađu, osećaj krivice ili udaljavanje. Spolja sve izgleda normalno, intimnost postoji na papiru, ali iznutra nedostaje ono najvažnije – autentična želja.

Ovaj fenomen je češći nego što mislimo. Dugogodišnje veze, stres, umor, roditeljstvo, posao – sve to utiče na libido. Međutim, umesto otvorenog razgovora, mnogi biraju kompromis koji vremenom postaje obrazac. Jedna strana pristaje iz obaveze, druga veruje da je sve u redu. Problem je što telo teško može da laže dugoročno – odsustvo želje često vodi ka emocionalnom udaljavanju.

Seks bez želje ne mora da znači da ljubav ne postoji. Ali može značiti da postoji potisnuta ljutnja, nerazgovarane teme ili osećaj neravnopravnosti u vezi. Želja nije prekidač koji se pali na komandu – ona je rezultat sigurnosti, privlačnosti, mentalne povezanosti i ličnog zadovoljstva. Kada jedan od tih elemenata izostane, fizička bliskost postaje mehanička.

Poseban pritisak dolazi iz društvenih očekivanja. Parovi misle da zdrava veza mora da ima određenu učestalost odnosa. Upoređivanje sa drugima, mitovi o strasti koja traje zauvek i predstava savršenog seksualnog života stvaraju dodatni stres. A paradoks je jednostavan – što je veći pritisak, manja je želja.

Rešenje ne leži u forsiranju, već u iskrenosti. Razgovor o želji, fantazijama, umoru i emocijama može biti ponekad neprijatan, ali je oslobađajući. Jer seks nije samo fizički čin – on je barometar odnosa. A kada postane obaveza, možda je vreme da se ne pitamo koliko često, već koliko iskreno.

Autor: S.Paunović