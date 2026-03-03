JUTARNJI ILI VEČERNJI S*KS? Nauka ima odgovor – telo jasno pokazuje kada voli više

Hormoni, energija i stres diktiraju ritam intime – a razlika između 7 ujutru i 23 uveče je veća nego što mislite

Da li je strast jača uz prvu kafu ili pred spavanje? Iako većina parova bira večernje sate, biologija ima svoje favorite. Ujutru je nivo testosterona – hormona seksualne želje – na vrhuncu, posebno kod muškaraca, ali i kod žena. Telo je odmoreno, kortizol prirodno povišen i energija stabilnija. Rezultat? Jača spontanost, brža reakcija i intenzivniji fizički odgovor.

Večernji seks, s druge strane, ima svoju psihološku prednost. Tokom dana raste emocionalna potreba za povezivanjem, a intimnost pred spavanje podstiče lučenje oksitocina – hormona bliskosti – koji smanjuje stres i poboljšava san. Zato mnogi parovi upravo tada osećaju veću nežnost i potrebu za kontaktom, čak i ako je fizička energija slabija nego ujutru.

Zanimljivo je da telo zapravo voli oba termina – ali iz različitih razloga. Jutarnji seks je biološki efikasniji: bolja cirkulacija, viši hormoni, manje mentalnog opterećenja. Večernji je emotivno dublji: oslobađa napetost, pomaže uspavljivanje i jača osećaj sigurnosti u vezi. Drugim rečima, jutro je strast, veče je povezanost.

Problem nastaje kada se partneri ne poklapaju u ritmu. Jedan je najraspoloženiji u 7:30, drugi tek oko ponoći. Rešenje nije u odricanju, već u razumevanju sopstvenog biološkog sata i otvorenoj komunikaciji. Libido nije samo želja – on je kombinacija hormona, navika, umora i mentalnog stanja.

Telo ne bira univerzalno najbolje vreme – bira ono kada ste najmanje pod stresom i najprisutniji. Ako želite više strasti, probajte jutro. Ako želite više bliskosti, birajte veče. A ako želite najbolje od oba sveta – ponekad preskočite alarm.

Autor: S.Paunović